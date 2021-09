Mark Zuckerberg a aprobat un proiect prin care în News Feed să le apară user-ilor articole pozitive despre companie, scrie New York Times

Sursele spun că ideea Project Amplify era ca imaginea Facebook să devină mai bună în ochii user-ilor, datorită acestor articole pozitive promovate pe News Feed. Se pare că o parte dintre directori au rămas șocați de idee.Testele au început în august anul trecut și era pentru prima oară când Facebook promova în mod activ articole pozitive despre companie pe News Feed.Project Amplify este parte dintr-o serie de decizii pe care Facebook le-a luat în acest an pentru a-și transforma în mod agresiv imaginea. Spre exemplu, în comunicările oficiale se încearcă distanțarea lui Mark Zuckerberg de orice scandaluri, cei din afara companiei au acces la tot mai puține date ale companiei, iar oficialii Facebook nu se vor mai scuza public atât de des precum în trecut.De mulți ani șefii Facebook sunt nemulțumiți de faptul că rețeaua a fost mult mai intens criticată decât Google sau Twitter și pun asta și pe seama faptului că o serie de directori importanți și-au cerut scuze public. În plus, a apărut și ideea că Facebook a dat acces prea larg la date cercetătorilor din afară, fiind în acest mod expusă prin atenția negativă atrasă prin publicarea diverselor studii.Drept consecință, Facebook a decis la început de an să se apere în mod mult mai agresiv, iar unul dintre modurile esențiale de a face asta ținea de a folosi News Feed-ul ca loc pentru promovarea unor știri pozitive despre companie.Investigația New York Times are titlul No More Apologies: Inside Facebook’s Push to Defend Its Image