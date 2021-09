Netflix a lansat jocuri video în câteva țări europene

Utilizatori din Polonia, Italia și Spania trebuie să instaleze jocurile prin Google Play și apoi le pot deschide din aplicația Netflix. Cinci titluri sunt disponibile: Shooting Hoops, Card Blast, Teeter Up, Stranger Things: 1984 și Stranger Things 3.Netflix anunța în iulie că abonații din Europa vor putea juca jocuri video ca parte a abonamentului, fără a mai fi nevoie să plătească în plus. Netflix a spus că vede segmentul jocurilor video ca fiind extrem de promițător, mai ales că este tot mai dură concurența cu platforme precum Disney+ și HBO Max.Netflix are peste 200 de milioane de useri în lume, dublu față de acum patru ani.Netflix a cumpărat și un studio de jocuri numit Night School Studio care a dezvoltat un joc foarte popular în rândul adolescenților "Oxenfree".Surse: The Verge, Reuters