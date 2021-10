Când Facebook a ”picat” șase ore în toată lumea - Ce spune incidentul despre utilizatori, dar și despre companie

Problemele au fost de amploare și pentru că Facebook este utilizată pentru autentificarea în diverse servicii și aplicații, astfel că, atunci când Facebook nu merge, se produce un efect de domino fiindcă mulți oameni nu se pot autentifica.Interesant este că sursele citate de presa americană spun că problemele au afectat și tool-urile pe care compania le-a folosit (până la urmă) pentru a repara ”pana” uriașă și de aceea totul a durat atât de mult. Pe surse s-a scris că a fost haos la sediile companiei, pentru că inițial nu s-a găsit o rezolvare tehnică mulțumitoare.Problemele de funcționare ale Facebook, WhatsApp, Instagram și Messenger au început în jurul ore 18.30 și s-au rezolvat aproape total spre pra 1.00. Cele patru platforme au, în total, peste 3 miliarde de useri în toată lumea, dintre care peste 11 milioane de oameni în România.Facebook a atribuit problemele unor schimbări defectuoase de configurație la servere și presa americană a scris că angajații companiei au avut și ei mari probleme în a se autentifica la serviciile interne de comunicare.Facebook are venituri anuale de 100 miliarde dolari, cu 60.000 de angajați și o capitalizare de piață de 920 miliarde dolari, iar de la o companie atât de mare ar fi fost de așteptat să nu permită ca problemele tehnice să împiedice comunicarea pentru atât de multe ore.Este cea mai mare ”pană” din 2019 încoace, dar unii spun că este cea mai mare din ultimii 13 ani, pentru că într-o zi din 2008 Facebook nu a funcționat timp de aproape 24 de ore. Diferența era că atunci rețeaua avea de peste 25 de ori mai puțini useri.Probleme grave de funcționare la Facebook apar de câteva ori pe an, dar sunt rezolvate repede, într-o oră sau două și, în general, afectează doar anumite regiuni. De data asta a fost vorba de toate aplicațiile companiei, timp de șase ore, în toată lumea, deci cea mai mare ”pană” din istoria Facebook.Mulți au criticat în ultimii ani creșterea interconectării dintre Facebook și celelalte aplicații mari: WhatsApp, Instagram și Messenger. Acum, fiind tot mai multe elemente tehnice de infrastructură puse în comun, când Facebook are probleme și celelalte aplicații au probleme.Orele în care aplicațiile nu au putut fi folosite au arătat, încă o dată, cât de mult depind viețile noastre de aceste aplicații cu care comunicăm atât de des cu cei cunoscuți. Neavând Facebook, unii au intrat după mult timp pe Twitter, iar în loc de WhatsApp oamenii au trecut la Telegram sau/și Signal.Însă Twitter are la nivel mondial de cinci ori mai puțini useri decât Twitter care este populară mai ales în SUA, iar în țări precum România diferențele de număr de useri sunt și mai mari. Asta înseamnă că pe Twitter vei găsi foarte puțini dintre oamenii cu care comunici în general pe Facebook. La fel, în comparație cu WhatsApp ce are peste un miliard de useri, Telegram și Signal au mult mai puțini.Despre Facebook, incidentul arată încă o dată că rețeaua nu este atât de puternică, ci are multe puncte slabe, într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre efectele nocive pe care rețeaua le are asupra user-ilor.Tot mai multe voci spun că Facebook este în declin pentru că tot mai puțini tineri o folosesc și mulți useri de toate vârstele sunt nemulțumiți de cum arată News Feed-ul și de faptul că, deși li s-a promis că vor vedea mai ales postări de la cei din familie și de la prieteni, văd mai mult postări promovate.Și recenta investigație ”mamut” a Wall Street Joirnal - Facebook Files, în mai multe episoade, a arătat o companie care devine tot mai agresivă, ignoră efectele nocive pe care le are asupra user-ilor, dar vrea să atragă pentru viitoarele produse și copiii de sub 10 ani.