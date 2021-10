De ce Facebook este o companie mai slabă decât pare - Despre probleme, scandaluri și refuzul de a-și mai cere scuze în mod repetat

Frances Haugen, fosta angajată Facebook care a făcut publice mii de documente despre companie, a confirmat ce se știa de demult: compania a pus profitul pe primul loc, în detrimentul siguranței user-ilor. În plus, deși compania știa despre o mulțime de efecte nocive pe care produsele sale le au, a luat măsuri limitate de remediere.”Sunt aici astăzi pentru că eu cred că produsele Facebook sunt dăunătoare copiilor, provoacă divizări şi slăbesc democraţia noastră. În acest moment nimeni nu îl trage la răspundere pe Mark (Zuckerberg, directorul general al Facebook). Banii se opresc la Mark”, a spus Frances Haugen, în audierea din Congresul SUA.Probabil cea mai gravă dezvăluire ține de faptul că șefii Facebook știau din cercetările întreprinse de companie că Instagram este nociv pentru adolescenți și pentru sănătatea lor mentală, dar au ascuns acest lucru și nu au făcut mare lucru pentru a-l repara. Facebook a contrazis cele prezentate, spunând că Haugen nu a lucrat nici doi ani la companie și nu a lucrat la majoritatea temelor despre care a luat documente.La fel de grave au fost și informațiile despre cum Facebook a făcut studii pentru a determina ce fel de produse poate crea pentru copiii de 10-12 ani, în condițiile în care publicul tânăr s-a îndreptat către TikTok și Snapchat, iar Facebook este ”pentru bătrâni”.Facebook are două mari probleme: una legată de prea mulți useri în total, iar alta de faptul că are prea puțini din categoriile cele mai căutate, care pot aduce și mai mulți bani și pot fi receptivi la reclame. Cei tineri nu prea vor să audă de Facebook, iar cei de vârsta a doua și a treia se jignesc de multe ori pe rețea, postează texte anti-vaccin sau lucruri care incită la ură. Pentru Facebook nu este bine.Cu aproximativ 2 miliarde de useri care intră zilnic, Facebook nu face față la capitolul moderare, chiar dacă soft-urile de detecție sunt mai bune și numărul de moderatori a tot crescut. Sunt țări în care Facebook este principala sursă de informații pentru cetățeni, dar acolo Facebook are prea puțini moderatori.Mulți oameni care s-au trezit cu contul de Facebook blocat au scris către companie și nu au avut succes, pentru că nimeni nu le-a răspuns. Facebook este depășită. Deși spune că 40.000 de oameni se ocupă de moderare, clar că nu este suficient, mai ales că soft-urile de AI nu au cum să rezolve situațiile delicate.În plus, Facebook și-a concentrat eforturile pentru a repara lucrurile în SUA, țara unde autoritățile au presat-o cel mai mult și țara cea mai importantă pentru companie. Însă Facebook a dirijat eforturi uriașe către această țară unde are doar o zecime din userii săi pe plan mondial. Alte țări mari au fost neglijate aproape total.Țările cu cei mai mulți useri Facebook în iulie 2021 (date statista.com)India 340 milioaneSUA 200 milioaneIndonezia 140 milioaneBrazilia 130 milioaneMexic 98 milioaneFilipine 88 milioaneVietnam 71 milioaneThailanda 54 milioaneEgipt 47 milioaneBanghladesh 46 milioaneTopul pe EuropaRegatul Unit 38 milioaneFranța 33 milioaneItalia 31 milioaneGermania 28 milioaneApoi vine cea de-a doua problemă: sunt prea puțini utilizatori tineri, iar aceasta este o realitate care, spun sursele, îi supără cel mai tare pe șefii Facebook. Într-unul dintre documentele interne obținute de WSJ era citat un copil de 11 ani care spunea că el crede că Facebook este pentru cei de 40 de ani, iar asta spune multe, dincolo de faptul că datele companiei arată o scădere serioasă a timpului petrecut în rețea de cei cu vârste între 16 și 25 de ani. Nu se întrevede vreun mod în care Facebook să aducă în rețea publicul tânăr.O mare problemă ține și de News Feed care a devenit încărcat de publicitate și de diverse postări care nu sunt de interes. Facebook a promis că va umbla la algoritmi și că va mai schimba lucrurile, dar nu multe s-au întâmplat. Mai mult, a crescut numărul de postări de tip clickbait și tonul a devenit tot mai violent.Facebook anunța cu mândrie la început de 2018 că va schimba modul în care funcționează algoritmii săi pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre useri, mai ales că datele arătau că oamenii petreceau mai puțin timp în rețea. Zuckerberg vorbea despre interacțiuni ”semnificative” cu prietenii și familia în urma modificărilor, dar una dintre investigațiile Wall Street Journal arăta faptul că modificările au avut efectul contrar: atât userii, cât și Facebook s-au umplut de ură și au avut succes mai mare postările senzaționaliste.Părerea multora este că Facebook este în declin, dar cei mai radicali spun că Facebook se îndreaptă spre finalul său, dar este prea devreme să vorbim despre așa ceva, fiindcă Facebook merge excelent din punct de vedere financiar.Semne ale declinului ar fi plecarea unor directori valoroși care nu mai sunt mulțumiți de direcția companiei, dar și creșterea numărului de nemulțumiri exprimate de angajați. În plus, o parte dintre deciziile managementului legate de gestionarea conținutului care dezinformează au fost discutabile. Pe scurt, compania a făcut de multe ori cum a vrut, fără să înțeleagă că a devenit atât de mare și influentă încât poate influența lucruri importante din lumea reală.Dar Facebook o duce tare bine cu banii.Capitalizarea de piață este de 972 miliarde dolari, nu departe de maximul istoric, 1,08 miliarde dolari, atins în septembrie. Minimul ultimului an a fost de 699 miliarde dolari, pe 14 ianuarie 2021.Facebook obține venituri tot mai mari din publicitate și unele produse au crescut datorită perioadei prelungite în care oamenii au lucrat de acasă. În plus, Facebook crește în afara SUA și are planuri mari de investiții în produse legate de realitatea augmentată și de realitate virtuală.Presa a scris recent și că Mark Zuckerberg a aprobat acum câteva luni ceea ce în interiorul companiei se numea Project Amplify, o mișcare prin care pe News Feed să le apară utilizatorilor articole pozitive despre Facebook, unele scrise chiar de oameni de la companie. Zuckerberg a decis și că Facebook va deveni mai agresivă când este vorba să se apere în diverse scandaluri și că directorii companiei își vor cere mai rar scuze public pentru diversele rele cauzate de Facebook.Project Amplify este parte dintr-o serie de decizii pe care Facebook le-a luat în acest an pentru a-și transforma în mod agresiv imaginea. Spre exemplu, în comunicările oficiale se încearcă distanțarea lui Mark Zuckerberg de orice scandaluri, cei din afara companiei au acces la tot mai puține date ale companiei, iar oficialii Facebook nu se vor mai scuza public atât de des precum în trecut.De mulți ani șefii Facebook sunt nemulțumiți de faptul că rețeaua a fost mult mai intens criticată decât Google sau Twitter și pun asta și pe seama faptului că o serie de directori importanți și-au cerut scuze public. În plus, a apărut și ideea că Facebook a dat acces prea larg la date cercetătorilor din afară, fiind în acest mod expusă prin atenția negativă atrasă prin publicarea diverselor studii.Drept consecință, Facebook a decis la început de an să se apere în mod mult mai agresiv, iar unul dintre modurile esențiale de a face asta ținea de a folosi News Feed-ul ca loc pentru promovarea unor știri pozitive despre companie.Surse: New York Times, Reuters, Washington Post, Le Monde