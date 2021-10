Cum a reușit TikTok să ajungă la un miliard de useri mai repede decât orice aplicație

Aplicația TikTok a fost lansată în septembrie 2016, în China, sub numele de Douyin (vibrații). Din 2017, rețeaua socială s-a extins la nivel internațional sub numele de TikTok. Aceasta a atras mai ales publicul tânăr, care se plictisește repede. și i-a pus ”în priză” pe cei de la Facebook care și-au văzut vârsta medie a user-ilor crescând și ar vrea cu orice preț să atragă mulți adolescenți pe rețea.TikTok are aproximativ 70 de milioane de useri în SUA, peste 25 de milioane în Indonezia, mai mult de 10 milioane în Rusia și Japonia și peste 5 milioane în țări precum Franța, Germania, Regatul Unit, Italia și Spania.De ce a crescut TikTok atât de repede: în primul rând a contat mult faptul că internetul a crescut, la fel și numărul de tineri care au telefon mobil în diversele țări ale lumii. În prezent peste 5 miliarde de oameni au intrat cel puțin o dată pe internet, în timp ce în 2016 doar 3,4 miliarde făcuseră asta.TikTok a crescut și fiindcă formatul video este foarte popular: clipuri scurte, distractive, pe diverse teme. Au fost exact ce voiau să vadă tinerii, mulți dintre ei neavând timp sau chef să citească cărți sau articole consistente. TikTok arată ce mare putere are video-ul.În plus, TikTok este faimoasă pentru algoritmul său extrem de bine gândit, care dă cu o foarte mare eficiență sugestii de clipuri pentru a-i ține pe privitori ”lipiți” de ecran cât mai mult timp. Algoritmul TikTok este unul dintre cele mai bine gândite din toată industria tech.A contribuit și pandemia, perioadă în care cei tineri au stat mult mai puțin pe afară și mult mai mult în exterior, la ecrane, iar numărul de useri și de descărcări a crescut puternic pentru TikTok în ultimele 18 luni.Totul este și mai interesant dacă ținem cont că TikTok a avut vremuri grele, fiind la un pas de a fi interzisă total în SUA și primind interdicții în țări precum India, Banghladesh sau Pakistan.