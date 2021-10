Cum s-ar putea numi Facebook dacă își schimbă numele și variantele ironice propuse de unii useri

Cea mai des vehiculată posibilă denumire este ”Meta.com”, referire la faptul că Facebook vrea să fie percepută în viitor nu ca o rețea socială, ci ca un promotor al unui univers virtual cunoscut sub numele de Metavers. O altă posibilă denumire posibilă ar fi Horizon, pentru că Facebook a folosit denumirea într-o serie de produse.Alte denumiri sugerate ar fi ”FB”, ”The Facebook”, Bookface, Facegram, Facetagram, FreeFace, FreeTalk sau World Changer. O parte dintre aceste denumiri sună caraghios.Evident că nu au lipsit cei care au venit cu denumiri în glumă, legate de problemele numeroase ale Facebook, fie că este vorba de răspândirea știrilor false sau de cantitatea uriașă de date pe care aplicația o colectează. Așa au luat naștere propuneri precum Fakebook sau Tracebook.Alte ironii s-au legat de faptul că tinerilor nu prea le mai place Facebook, iar aplicația vrea cu orice preț să-i atragă și nu prea reușește, fiindcă TikTok sau Snapchat sunt mult mai interesante pentru ei.Au fost propuse, evident tot în glumă, denumiri precum "Teenage Wasteland" sau "The Old People's App because that's what us younger people call it,"Dacă rebrandingul se va concretiza este foarte posibil să se întâmple ceva în stilul Google - Alphabet: nu va fi schimbat numele rețelei Facebook, dar va fi creat un grup cu un nume nou care va include cele patru mega-aplicații Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger.Surse: Bloomberg, Reuters