Black Friday la el acasă, în SUA - Câteva tendințe pentru un 2021 cu totul neobișnuit

Ofertele se ”lungesc” pe multe săptămâni

Online-ul devine tot mai important

Mai puțină diversitate?

O mulțime de ghiduri

În 2008 un angajat al Wal-Mart era călcat în picioare de mulțimea venită să ”vâneze” cele mai bune oferte de Black Friday la Long Island: laptop-uri la 300 de dolari și sisteme de navigație GPS la 99 de dolari. Pentru ca lucrurile să nu mai degenereze, compania a consultat în 2009 experți în managementul mulțimilor, a decis să țină aproape toate magazinele deschise 24 de ore în acele zile și angajații trebuiau să se asigure că oamenii stau la coadă și iau pe rând produsele, fără să se împingă sau să se lovească.În 2015 unele magazine deschideau la ora 4 dimineața și în fața lor puteau fi văzuți încă de la miezul nopții oameni cu pături care așteptau ca ușile să se deschidă. Multe s-au schimbat de atunci: acum o parte consistentă din Black Friday-ul american se petrece online și unii vorbesc despre un ”sale fatigue” fiindcă oamenii sunt bombardați cu reduceri prezentate de comercianți ca fiind foarte consistente.În România Black Friday va fi pe 12 noiembrie, în timp ce în SUA va fi pe 26 noiembrie, iar Cyber Monday va fi pe 29 noiembrie. Cyber Monday era axată pe electronice până acum câțiva ani, dar ofertele s-au generalizat și vânzările sunt mai mari pe online decât în ziua de BF.Până acum câțiva ani în SUA ”sărbătoarea” de shopping avea cinci zile ”intense” (cu ”shopping frenzy”, cum zic americanii), de joi , de Thanksgiving, până luni, de Cyber Monday, În ultimii ani s-a întâmplat și în SUA ceva cu care noi suntem, obișnuiți: campaniile de Black Friday se întind chiar și pe 5-7 săptămâni, sub diverse denumiri de marketing. Tendința a început acum mai bine de un deceniu și tot mai multe companii ”aderă” la ea.Așadar este un mit ideea că în America Black Friday este o singură zi: de fapt ofertele sub numele de BF sunt răspândite pe mai bine de o lună.De exemplu, Best Buy a deschis o campanie pe 19 octombrie, iar Amazon a avut tot în aceste zile o campanie numită "Black Friday-worthy deals" (oferte demne de Black Friday).Retailerii țin viu pentru mai mult timp interesul clienților și vând per total mai mult dacă fac campanii diverse încă din octombrie. Unele sunt tematice: spre exemplu se insistă pe smartphone-uri, pe televizoare sau pe electrocasnice.Campaniile încep tot mai repede și fiindcă studiile făcute de retaileri au arătat că tot mai mulți clienți începeau încă din prima decadă a lui noiembrie cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă. Intuind că este rost de profit, retailerii au gândit campanii cât mai inventive.Evident că online-ul a crescut enorm în ultimul deceniu și sunt de domeniul trecutului zilele de Thanksgiving în care americanii forțau ușile pentru a se îmbulzi printre rafturi.Câțiva retaileri importanți au închis anul trecut în ziua de joi, de Thanksgiving și o vor face și anul acesta pentru a evita îmbulzeala și pentru a-i determina pe oameni să treacă pe online. Trebuie spus că în SUA și în țări din Europa de Vest erau acum un an mai multe restricții decât acum, însă ratele mari de vaccinare au făcut ca restricțiile să fie eliminate în cea mai mare parte. Fără îndoială că se va cumpăra mai mult pe online, dar va conta și vizita în magazin.Cumpăratul pe online are cel puțin două mari avantaje: nu te mai înghesui în magazin și ai și ocazia de a compara diverse oferte. Nici online-ul nu îi scapă pe unii de tentația de a cumpăra mult mai multe lucruri decât au nevoie...Cyber Monday 2020 a fost cea mai mare zi de shopping online din istoria SUA, cu un total de 10,8 miliarde dolari, urmată de Cyber Monday 2019, cu 9,4 miliarde dolari și de Black Friday 2020, cu 9 miliarde dolari.Unii analiști susțin că va fi ceva mai mică diversitatea de produse și că retailerii se vor concentra să aducă stocuri cât mai mari din produsele care se cer cât mai mult, în loc să încerce să aibă stocuri mari din toate categoriile de produse.Anul acesta sunt câteva crize care afectează toată industria mondială și efectele se vor vedea sigur, chiar dacă retailerii negociază oferte încă de la final de 2020. Criza semiconductorilor face ca unele produse să nu poată fi fabricate în cantitățile dorite de companii, iar asta se poate traduce în stocuri ceva mai mici pentru lucruri precum console de jocuri sau plăci grafice.Și criza containerelor, cu zeci de vapoare blocate în porturi și cu insuficienți oameni să le descarce rapid, ar putea să aibă un efect asupra ofertelor de Black Friday. Așa că ar fi foarte posibil ca retailerii să se concentreze pe lucrurile care se cer în volume mari, cum ar fi smartphone-uri, televizoare, aspiratoare robotice sau smartwatch-uri, pentru a se asigura că au stocuri mari la ele, în timp ce la produse mai puțin căutate și cu marjă de profit mai mică stocurile ar putea fi mai reduse.Unii spun că, în medie, reducerile vor fi mai mici anul acesta din cauză că au crescut în general prețurile de achiziție la unele produse și s-au mărit și cheltuielile de shipping, astfel că retailerii și-ar micșora mult marja de profit dacă ar oferi reduceri mai mari. Acest lucru nu va putea fi însă verificat, fiindcă este greu de determinat care este rata medie aplicată în reduceri.O consecință a crizelor ar putea fi că unele produse nu vor mai fi în așa de multe variante de culori sau de mărimi, spre exemplu.Într-unul dintre cele mai controversate articole pe subiect, Andrea Felsted de la Bloomberg scrie într-un editorial că s-ar putea să asistăm la un Black Friday ”plictisitor din mai multe motive: cererea nu mai are nevoie de stimulare fiindcă este deja la cote mari. În plus, criza semiconductorilor cumulată cu cea a livrărilor vor face ca ofertele cu adevărat bune să fie, per total, mai puține, fiindcă au crescut și costurile de operare ale retailerilor.Alți analiști spun însă că Black Friday-ul de anul acesta va aduce noi recorduri de vânzări și oamenii vor cumpăra acum și cadourile de final de an, pentru a fi siguri că toate vor sosi la timp. Datorită acestei mișcări o parte dintre vânzările care s-ar fi făcut după jumătatea lui decembrie se vor efectua în a doua parte a lui noiembrie.Un lucru va rămâne constant: comercianții vor pune presiune psihică pe cumpărători, profitând de sensibilitățile lor când sunt puși în fața unor ”plăcuțe” cu reduceri, fie ele din plastic sau carton sau pe ecranul computerului, tabletei sau telefonului. Un sfat de bun simț este să cumpărați, pe cât posibil, doar ce aveți nevoie și mai ales să stabiliți clar un buget maxim înainte de a cumpăra orice.De ani de zile presa publică în SUA ghiduri despre cum să ”supraviețuiești” zilei de Black Friday, în sensul de a nu ”lua plasă” cu ofertele. La anumite categorii de produse cele mai mici prețuri din an sunt în ianuarie, iar la altele în martie. La foarte multe produse cel mai mic preț din an este ÎN ALTĂ zi decât BF, dar trebuie urmărite ofertele cu atenție.Un alt sfat este să nu fi atras de așa-numite ”doorbusters”, oferte cu adevărat excelente care te fac să vii în magazin, dar când vii vezi că acele produse s-au terminat și ajungi să cumperi alte lucruri care nu-s reduse prea mult.