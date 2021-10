De ce Facebook devine ”Meta” și de ce realitatea virtuală nu poate rezolva problemele din realitatea...reală

Citește și:

Meta înseamnă în greacă ”dincolo de”, ”după”, iar cei de la Facebook au motivat alegerea acestei denumiri prin faptul că grupul ce valorează 900 miliarde dolari vrea să investească miliarde în metavers, ipoteticul univers virtual pe care-l vom putea accesa cu ochelari sau căști VR.Un metavers global este la mulți ani distanță și tot ce a descris timp de mai bine de o oră Mark Zuckerberg joi seară va deveni realitate probabil în jurul anului 2030, dacă este ca acest univers chiar să fie construit și, mai ales, să fie și apreciat de public.Șeful Facebook spune că metaversul este ”următorul capitol din evoluția internetului”, iar Facebook speră că, investind miliarde de dolari în metavers, va atrage și publicul tânăr care nu prea este atras de actualul Facebook, preferând TikTok sau Snapchat. Aici puteți citi scrisoarea prin care fondatorii Facebook explică de ce au schimbat numele.Mulți spun că schimbarea de nume este gândită să distragă atenția de la ”furtuna” mediatică în care Facebook este prinsă de o lună în care au apărut o mulțime de documente interne ce arată cât de multe știa compania despre efectele sumbre pe care produsele sale le au asupra societății. Și deși cunoștea multe lucruri, a făcut prea puține pentru a repara situația, fiindcă ar fi însemnat o diminuare a profitului și mai puține interacțiuni în rețea.Probabil că numele ”Meta” nu va prinde la public și este clar că, anunțând planuri grandioase de realitate virtuală și ”meta-univers”, Facebook nu-i va face pe oameni să uite problemele companiei din realitatea...reală, cea imediată în care deschizi News Feed-ul și vezi multe reclame, postări de la oameni care nu te interesează sau invitații în grupuri bizare. Facebook a promis un News Feed mai ”curat” în care au prioritate postările de la familie și prieteni, dar promisiunea nu a devenit realitate.Unii spun că Facebook încearcă, prin acest rebranding, să ”fugă” de trecutul său, dar este clar că nu are cum să reușească.Pe de altă parte, schimbări de nume s-au mai produs în rândurile unor mari companii și în unele cazuri au adus rezultate pozitive. Experții de marketing spun că schimbările de nume, fie reflectă un portofoliu extins de activități, fie dau semnalul unui nou început, o ”resetare” cu trecutul și cu greșelile de atunci.Cea mai cunoscută rebrand-uire a fost în 2015 când Google a devenit Alphabet și companiile sale au devenit mult mai clar divizii separate (YouTube, motorul de căutare Google, Google Services etc). La Facebook nu se întâmplă acum o separare a diviziilor și ar fi și culmea să fie așa: de câțiva ani tot mai multe elemente se interconectează între Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp, și mișcarea aceasta a fost intens criticată. Teama era, spre exemplu, că Facebook va ”strica” WhatsApp, umplându-o de reclame.Mark Zuckerberg a motivat decizia de a redenumi grupul ”Meta” prin faptul că s-a schimbat viziunea Facebook și în câțiva ani ar vrea ca această companie să fie văzută nu ca rețea socială, ci ca o ”companie de metavers”. Schimbarea numelui a mai fost adoptată de companii mari când acestea și-a schimbat radical direcția sau când vechiul nume avea conotație negativă.Este însă evident că doar o schimbare de nume nu funcționează dacă nu se schimbă și practicile companiei, iar la Facebook nu au cum să fie uitate problemele doar fiindcă grupul se numește Meta și indicativul de la bursă se va schimba și el.Furia autorităților, dar și a societății civile față de Facebook s-a amplificat în ultimele săptămâni după dezvăluirile lui Frances Haugen și după numeroasele articole din Wall Street Journal, Washington Post, New York Times și altele. Atât de multe au fost cazurile în care celor de la conducerea Facebook li s-au semnalat problemele create de produsele companiei și atât de des s-a decis să nu se facă mai nimic, încât pare greu de crezut că imaginea Facebook poate fi reparată.Clar că doar trecerea la ”Meta” nu are cum să pună Facebook într-o lumină mai bună. Trebuie să se schimbe ceva și în modul de operare.