Black Friday - O istorie de la 1869 până la ”debarcarea” în Europa

Origini financiare, acum peste 150 de ani

O vineri neagră pentru polițiști

Un ”ritual de consumerism” pur american

Când a ajuns Black Friday în Europa

Termenul ”Black Friday a fost mai întâi asociat cu criza financiară, nu cu cumpărăturile. În urmă cu mai bine de 150 de ani doi bancheri de pe Wall Street au cumpărat mult aur împreună, sperând că pe piață prețul acestui metal prețios va crește, iar ei vor putea să-l vândă la preț mare. 24 septembrie 1869 a fost o zi care a rămas în istoria bursei americane sub numele de as "Black Friday" fiindcă piața aurului s-a prăbușit și mulți investitori au dat faliment din cauza celor doi speculanți.Pe vremea când magazinele din SUA își scriau de mână registrele contabile, profiturile erau trecute cu cerneală neagră, iar pierderile, cu roșu. În general multe magazine erau ”pe roșu” (in the red) mai tot timpul anului și treceau pe profit (”went into the black”) după sărbătoarea de Thanksgiving, la final de noiembrie, când cumpărătorii achiziționau multe mărfuri la reducere.S-a spus că în primii ani ai secolului 19 s-ar fi cumpărat și sclavi la reducere în acestă perioadă de final an, însă este puțin probabil, iar aceste zvonuri au apărut spre finalul secolului 19, la mult timp după ce sclavia a fost abolită.Ziua de Thanksgiving (Ziua Recunoștinței) este sărbătoare liberă legală în SUA, este un fel de ”zi a recoltei” și o zi în care oamenii mulțumesc pentru toate lucrurile bune ce s-au întâmplat în anul care este aproape de final. În Europa, ziua este cunoscută mai ales pentru scenele din filmele americane în care familiile au o cină festivă unde taie un curcan (the Thanksgiving turkey).Așadar, de mai mult timp termenul de Black Friday este asociat cu perioada de final de noiembrie, însă legătura cu shoppingul a venit mult mai târziu, acum șapte decenii. La începuturi termenul Black Friday era folosit pentru evenimente triste sau situații neplăcute, cum ar fi cazurile în care lucrătorii lipseau de la muncă după Ziua Recunoștinței.În anii '50 ai secolului trecut ofițerii de poliție din Philadelphia au numit ziua de după Thanksgiving, ”Black Friday” fiindcă în oraș veneau mulți turiști și mulți oameni dornici să facă cumpărături în acea perioada când se ținea și un joc de fotbal american foarte așteptat. Pentru polițiștii din Philadelphia era o ”vinere neagră” fiindcă nu aveau cum să-și ia liber, din moment ce orașul era plin de oameni, traficul era blocat, era în multe locuri haos și creștea infracționalitatea. Era o zi ”neagră” pentru ei nu doar fiindcă nu-și puteau lua liber, dar trebuiau și să lucreze în schimburi mult mai lungi pentru a ține cât de cât sub control situația complicată din oraș.Trebuie spus că ideea de a face cumpărături extinse în noiembrie era populară în SUA încă de acum un secol. Spre exemplu, în 1924 magazinul Macy's lansa o faimoasă Thanksgiving Day Parade în New York. Marile magazine vindeau bine la final de noiembrie și în anii '30, chiar dacă simțeau efectele Marii Crize (the Great Depression), iar în 1939, la cererea reatailerilor, președintele SUA a mutat cu o săptămână mai repede sărbătorirea zilei Recunoștinței. Președintele spera că economia va avea și ea de câștigat de pe urma creșterii vânzărilor și consumului, iar mutarea acestei sărbători a fost denumită popular în acei ani "Franksgiving", de la numele președintelui.Sintagma Black Friday s-a răspândit, dar unii retaileri nu au apreciat numele de Black Friday și conotația negativă și au încercat, fără succes, să schimbe numele în ”Big Friday” (Vinerea Mare). Nu au reușit, iar numele a rămas și s-a răspândit mai ales după 1970 în toată America, pentru că retailerii au concurat tot mai dur unul cu altul și au intuit un lucru: consumatorilor le va plăcea ideea, dacă va fi bine ”împachetată” cu tactici atrăgătoare de marketing.Numele Black Friday a apărut tipărit în 1966 în revista The American Philatelist, dar pe atunci nu era o sărbătoare de shopping cunoscută în toată America. Abia după 1980 BF a devenit un fenomen de shopping în SUA și oamenii au început să se înghesuie în magazine.Black Friday a tot crescut de la an la an în SUA, magazinele au deschis tot mai repede, iar mulțimile au fost tot mai mari. Despre istoria recentă a Black Friday-ului american puteți citi pe larg aici Black Friday a fost descris ca un ritual pur american ”pe altarul” consumerismului, ”o experiență socială” de familie. În anii cei mai buni, între 2005 și 2010 se estimează că peste 130 de milioane de americani mergeau în magazinele fizice de Black Friday și îmbrâncelile erau dure. Oamenii se băteau atunci pe televizoare, DVD playere și pe electrocasnice, iar Black Friday era prezentat ca fiind o ”social shopping experience”, în opoziție cu Cyber Monday (născută în 2005) și Amazon Prime Day (din 2015) care erau zile de ”solitary activity”.Două mari schimbări au marcat Black Friday-ul american în ultimul deceniu: a crescut mult comerțul online și Black Friday a devenit ”Black November și mai mult decât atât, pentru că ofertele se întind acum de la jumătatea lui octombrie până la început de decembrie.Retailerul american Amazon a organizat pe online o campanie de Black Friday pentru UK în 2010, în 2011 mici campanii timide au fost organizate de retaileri din mai multe țări UE, inclusiv România, iar în 2013 deja au fost îmbrânceli ca-n SUA și în magazine din țări ale UE, un exemplu fiind la supermarket-urile Asda, în Marea Britanie.În Franța sau Germania Black Friday a crescut cu adevărat puternic în 2014 și 2015, dar spre deosebire de începuturile din SUA, în Europa a prins mult mai mult online-ul.Spre exemplu, în Marea Britanie de Black Friday s-a vândut în 2016 de 2,8 miliarde lire pe online și de 4,7 miliarde pe offline, iar în 2020 de 5,7 miliarde pe online și 1,7 miliarde pe offline.Pentru Black Friday-ul european, Marea Britanie este cea mai mare piață, cu vânzări de peste 7 miliarde lire sterline, urmată de Germania, cu peste 6 miliarde euro, Franța cu peste 4 miliarde și Italia cu peste două miliarde euro. Alte țări cu vânzări mari sunt Spania, Olanda și Belgia.