Black Friday 2021 - Șeful Flanco spune că numărul de vizite în magazine a scăzut cu 20% după introducerea certificatului verde

Flanco a pornit pe 22 octombrie campania de de Black Friday din acest an și o va încheia pe 30 octombrie. BF se desfășoară în toate cele 158 de magazine ale sale din țară, precum și online, pe www.flanco.ro. Retailerul promite ”reduceri de până la 80% la peste un milion de produse”.Flanco promite smartwatch-uri de la 149 lei, aspiratoare robot de la 549 lei, smartphone-uri de la 249 lei, cuptoare cu microunde de la 199 lei și espressoare automate de la 999 lei.Cum a fost Black Friday în 2020 pentru Flanco și care sunt așteptările pentru 2021?”2020 a fost un an atipic din toate punctele de vedere, atunci în toamnă mai treceam printr-un val de intensificare a pandemiei și traficul în magazine era în continuare foarte scăzut. În aceste condiții, am avut vânzări de 55 de milioane de euro, pe o perioadă de o lună - perioadă comparativă cu proiectul Black Friday din acest an. Anul acesta Black Friday are loc din nou într-o perioadă de incertitudine, cu restricții de acces în marile centre comerciale pentru - teoretic - peste jumătate din populația adultă a țării, deci dacă în mod normal am fi urmărit o creștere de 11% în noiembrie, în contextul actual dacă atingem aceeași valoare din 2020 ar fi foarte bine”, spune Dragoș Sîrbu, CEO-ul companiei.L-am întrebat pe șeful Flanco ce procent de scădere a vizitelor în magazine s-a înregistrat de când s-a introdus certificatul?”Scăderea este de aproximativ 20%. Avem multe magazine cu intrare direct din stradă și am avut o perioadă lungă de timp o politică de optimizare a spațiilor comerciale, care ne-a determinat să ieșim din mall-uri. Altfel, procentul ar fi putut fi mai mare”.Compania are mari așteptări de la online, estimând o creștere de 20% la acest segment unde Flanco nu vinde foarte mult de BF până acum 2-3 ani. ”Se pot întâmpla multe pe parcursul unei luni - depindem de evoluția pandemiei, dar așa cum vedem lucrurile astăzi, probabil că vom înregistra o creștere de 20%”, spune Sîrbu, referindu-se la online.Există mai multe crize globale - procesoare, shipping, energie. În ce fel se va simți criza în campania de BF la Flanco? Vor fi anumite produse în stocuri mai mici și altele, poate, în stocuri mai mari?”Criza globală se simte deja, sunt probleme mari de disponibilitate de marfă pe smartphone-uri și pe IT, notebook-uri în special”, spune CEO-ul Flanco. Întregul business va fi afectat uniform de situația de azi (criza politică, criza sanitară, inflația generală, creșterile prețurilor la energie în special).