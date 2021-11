Black Friday 2021 - FAN Courier estimează că va livra peste 470.000 de pachete în cea mai aglomerată zi

Șeful FAN Courier spune că lunea este ziua cu maxim de livrări în campania de Black Friday și, dacă în 2020, în ziua de maxim compania a avut 420.000 de expediții, anul acesta s-ar putea ajunge la 470 - 480.000.Și pentru FAN Courier Black Friday a stabilit recorduri de la an la an, iar pentru 2021 numărul de expedieri ar putea să crească pentru toată campania, fie cu 10% (prognoza optimistă), fie cu 15% (prognoza pesimistă). Problema ține de criza aprovizionării ”Din discuțiile cu clienții noștri am aflat că, deși au comenzi, unii dintre ei sunt convinși că nu le va ajunge marfa la timp, iar asta se întâmplă din cauza problemelor cu lanțul de aprovizionare. Companiile ar vinde mai mult dacă marfa le-ar ajunge la timp, însă în unele cazuri produsele vor întârzia și companiile trebuie să vadă ce pot face. Aceste probleme pot duce la scăderea business-ului cu câteva procente.Unele companii au început Black Friday în ultima decadă de octombrie, iar eMAG va ține Black Friday pe 12 noiembrie. Pentru FAN Courier cea mai aglomerată zi va fi 15 noiembrie.Multe companii din online își fac 30% din cifra de afaceri în aceste două luni, dar acum este multă incertitudine în piață din cauza crizei lanțului de producție și mai puțini indicatori pot fi prognozați cu precizie.Numărul nu va depinde doar de marfa pe care companiile o vor avea în stoc, ci și de capacitatea lor de a o procesa (de a o pregăti, împacheta și de a-i da drumul spre curier). ”Trebuie înțeles un lucru despre Black Friday. Ziua de vineri este cea în care se strâng toate comenzile, iar marile firme din online pregătesc apoi în 10-12 zile comenzile pe care le-au primit în acea primă zi pentru că nimeni nu are capacitatea de a procesa într-o singură zi cât în 10 zile. De aceea se împart volumele, iar anul trecut majoritatea companiilor mari au terminat în 12 zile comenzile de BF”, spune Adrian Mihai.FAN Courier angajează oameni cu ceva timp înainte de Black Friday, atât curieri, cât și în depozite, pentru a avea timp să-i pregătească. Un curier bun livrează 80-90 de colete într-o zi obișnuită, dar de Black Friday se așteaptă de la el să livreze 110-120, dar crește și densitatea, ceea ce înseamnă că ei parcurg distanțe mai mici între livrări, explică Adrian Mihai.Pot apărea sincope de Black Friday, spre exemplu marfa nu poate fi ridicată la timp din cauză că n-a funcționat o perioadă sistemul IT sau pentru că retailerii nu au putut procesa comenzile. Se poate întâmpla ca din cauza unor probleme curierii să aibă mult mai puțin de livrat două zile, iar în a treia zi să vină mult mai multă marfă decât capacitatea maximă. ”Pentru noi, Black Friday este un examen și ne facem un plan pentru el, dar uneori acel plan nu se cu realitatea”, spune Adrian Mihai.FAN Courier are 7.700 de angajați, dintre care 3.700 la București.Compania investește și în flotă și în anumite segmente de logistică, dar încheie și contracte cu subcontractori pentru a putea prelua ”vârfurile”, adică acele zile când comenzile sunt la cel mai mare nivel din an.Șeful FAN Courier spune că la fiecare Black Friday s-a observat un fenomen: oamenii care atunci cumpără prima oară online, rămân în online și revin în curând să cumpere altceva datorită tendințelor din jurul lor, pentru că au fost luați de val, pentru că au citit în presă și datorită a tot ceea ce creează acest eveniment de vânzări numit BF. Oamenii care nu au mai cumpărat niciodată online îl descoperă și dacă n-au avut experiențe negative, mai cumpără și altă dată.Va crește în continuare ponderea plății online: la FAN Courier aproximaitv 35% dintre coletele livrate sunt achitate online de cumpărător, iar aici depinde foarte mult de cum a gândit fiecare comerciant: cei care au investit puțin în online au ponderi și de sub 5%, cei care au investit mult și au site-uri ușor de folosit au peste 50%.La plata online totul ține de încredere: să ai încredere că îți va ajunge exact produsul comandat și în intervalul promis, spune șeful FAN Courier.