[P] MacBook: Cum să prelungești durata de viață a bateriei laptopului tău

Urmați aceste sfaturi pentru ca laptopul să poată menține starea de sănătate a bateriei 100% pentru o perioadă lungă de timp. Fără îndoială, unul dintre avantajele unui laptop este posibilitatea de a-l folosi fără fir și de a utiliza bateria doar la minimum. Totuși, acesta se poate uza în timp, așa că va dura din ce în ce mai puțin și va trebui să apelezi în prealabil la un încărcător, pierzând astfel beneficiul eliminării cablurilor. Din acest motiv, iată câteva sfaturi pentru a avea grijă de bateria MacBook-ului tău, fie că este un MacBook Pro sau un MacBook Air.





Cum să prelungești durata de viață a bateriei pe un MacBook



Primul lucru de distins este starea de sănătate a bateriei și durata de viață a acesteia. Când vorbim de sănătate, ne referim la starea fizică a bateriei într-un mod foarte general. Starea bună prelungește durata de viață a Apple MacBook-ului tău și îi permite o autonomie mai mare fără a te baza pe încărcătoare, iar aici intervine durabilitatea.





Iată câteva sfaturi pentru a prelungi durata de viață a bateriei:





1. Prima încărcare completă





Dacă ați achiziționat un nou MacBook sau ați schimbat recent bateria, este recomandat să îl încărcați la 100% prima dată când îl conectați la alimentare fără întrerupere, indiferent dacă computerul este oprit sau este în uz în timpul încărcării. Acest lucru vă va ajuta să faceți calibrarea bateriei în dispozitiv mai rapidă și pe termen lung nu veți suferi la fel de mult.



Datele: În ceea ce privește dacă să folosești sau nu laptopul în timpul încărcării, adevărul este că în principiu nu ar trebui să conteze. Cel mai recomandat lucru este ca, în timp ce se încarcă, să-l ții oprit sau în repaus fără a-l folosi. Acum, dacă trebuie să îl utilizezi între timp, o poți face, deși este indicat să nu efectuezi procese foarte grele deoarece ar putea începe să întârzie să ajungă la 100%.





2. Păstrați temperatura laptopului într-un mediu optim





Potrivit aceleiași companii Apple, un MacBook trebuie lăsat întotdeauna în locuri unde temperatura nu scade sub 10 ° C și nu depășește 35 ° C. 22 ° C este temperatura ideală pentru aceste laptopuri.





De asemenea, nu se recomanda folosirea in locuri care nu indeplinesc conditiile de umiditate, acelasi lucru este valabil si pentru depozitarea sa atuncicand este oprit, care trebuie sa respecte aceleasi indicatii.





3. Nu efectuați procese care încălzesc bateria laptopului





Legat de cele de mai sus, nu este recomandat ca temperatura internă a MacBook-ului să fie întotdeauna ridicată. Există aplicații care pot măsura temperatura și îți oferă datele astfel încât să le ai mereu în vedere. Dacă este echipamentul dvs. de lucru și aveți nevoie de instrumente puternice, nu vă putem spune să nu îl utilizați, deși este recomandat să fiți precaut atunci când faceți acest lucru și să încercați să îl expuneți la aceste temperaturi pentru cel mai scurt timp posibil.





Uneori, ventilatoarele nu pornesc corect, așa că alte aplicații vă pot ajuta să le monitorizați și să le porniți atunci când aveți nevoie de ele. De asemenea, este important să le așezi pe o suprafață rece care ajută la controlul acestui parametru.





4. Să menții MacBook-ul încărcat sau nu?





Există o mare dezbatere cu privire la faptul dacă este bine sau rău să folosiți MacBook-ul în timp ce acesta se încarcă. După cum am spus mai devreme, la efectuarea primei încărcări a echipamentului nu este recomandat. Deși în mod normal da, deoarece în cele din urmă MacBook-ul va consuma energie direct din rețea fără a fi nevoie de baterie, deși o va necesita din nou în momentul în care îl deconectați.





A priori, ciclurile bateriei sunt încă consumate pe MacBook chiar și în timpul încărcării, așa că nu contează cu adevărat dacă îl ai sau nu la încărcat. Acum, dacă faceți o utilizare foarte intensă care consumă în mod normal multă baterie, ar trebui să țineți laptopul în priză.





5. Finalizați un ciclu de încărcare pe lună





Un ciclu de încărcare complet este luat în considerare atunci când echipamentul este încărcat de la 0% la 100%. Pentru a face acest lucru, în mod logic, trebuie să descărcați complet bateria și computerul se oprește. Prin urmare, este recomandat să folosiți computerul cel puțin o dată la 30 de zile fără încărcător și să așteptați ca bateria să se epuizeze complet.





Acest lucru va ajuta electronii din baterie să mențină un flux constant și să nu se deterioreze atât de ușor. În fine, nu se întâmplă nimic dacă nu se face într-o lună sau dacă se face de mai multe ori. Nu vei observa o deteriorare a stării de sănătate a bateriei tale, deși dacă o faci foarte des o poți experimenta.