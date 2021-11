Black Friday 2021 - Cât au cheltuit românii prin Revolut și ce magazine au avut cele mai mari vânzări în funcție de grupa de vârstă

Black Friday 2021 - Top comercianți







Top categorii cu cele mai mari sume cheltuite de români de BF 2021





I. Magazine de echipamente electronice și electrocasnice



Cheltuieli Black Friday 2021 vs. Black Friday 2020







Top comercianți (2020, de BF): tranzacții de peste 3,2 milioane EUR cumulat la primii 5 comercianți





Top comercianți (2021, de BF): tranzacții de peste 4,13 milioane EUR cumulat la primii 5 comercianți







Total cheltuieli pe categorii de vârstă (2021): Toate categoriile de vârstă au înregistrat creșteri semnificative comparativ cu anul anterior, cu cel mai mare avans pentru categoria 18-24 ani.







Top comercianți, în funcție de categoria de vârstă







Top orașe:







Plăți interne vs plăți transfrontiere:





De asemenea, topul principalelor categorii și al comercianților s-a modificat sensibil. Spre deosebire de anul trecut, categoria restaurante, baruri și cafenele a revenit în top 5 categorii pentru care au fost înregistrate tranzacții importante, în weekend-ul de Black Friday 2021.Aplicația Revolut are 16 milioane de utilizatori în lume, dintre care 1,4 milioane în România.În mod previzibil, platformele de e-commerce au fost cele care au atras cea mai mare parte a interesului consumatorilor de Black Friday (12 - 14 noiembrie 2021), dar în top 5 categorii am regăsit și service-urile auto, în condițiile în care șoferii sunt nevoiți să își echipeze de iarnă mașinile.Cum întreaga țară se confruntă cu o situația sanitară dificilă și cu restricții din cauza pandemiei, 60% din tranzacțiile realizate în aceste zile au fost făcute online. Față de anul trecut, a fost înregistrată o creștere importantă a sumelor cheltuite pentru achiziții online, cu 101%, dar și față de 2019, cu toate că anul trecut a fost, de asemenea, înregistrată o sumă totală a achizițiilor în creștere cu 228%, față de BF 2019.II. Magazine alimentare și supermarket-uriIII. Mărfuri generaleIV. Restaurante, cafenele, baruriV. Service-uri autoNumărul utilizatorilor care au făcut achiziții de Black Friday 2021 a fost în creștere cu 49% față de BF 2020.Cei mai mari cumpărători, în toată perioada și comparativ cu 2020, au fost locuitorii Bucureștiului și din zona metropolitană a Capitalei și cei din Cluj Napoca, din segmentul de vârstă 25-44 ani (după sumele totale cheltuite și după numărul de tranzacții înregistrate). Totuși, ca valoarea medie a achizițiilor/ utilizator, Timișoara a devansat Clujul (70 EUR/ utilizator vs 64 EUR/ utilizator).Black Friday 2021 - Cifre cheie RevolutTranzacții online vs. cu card fizic în 2021: Plățile către e-commerce au crescut cu 101% în 2021 față de 2020 (iar la plățile efectuate cu cardul fizic, s-a înregistrat o creștere cu + 96% față de BF 2020). Comparativ, în 2020, creșterea față de 2019 a fost de +228% (și +31% plăți cu cardul fizic), în timp ce 60% din suma totală cheltuită au reprezentat-o achizițiile online.4 % (2021 față de 2020) de la 69,7 EUR la 72,3 EUR/ utilizator și + 30% comparativ 2019, de la 56 EUR/ client2,6 milioane EUR - Servicii rețele calculatoare1,2 milioane EUR - Magazine alimentare și supermarket-uri700.000 EUR - Magazine de electronice și electrocasnice690.000 EUR - Mărfuri generale284.000 EUR - Service-uri auto3,17 milioane EUR - Magazine de electronice și electrocasnice1,93 milioane EUR - Magazine alimentare și supermarket-uri1,4 milioane EUR - Mărfuri generale681.000 EUR - Restaurante, cafenele, baruri634.000 EUR - Service-uri autoEmag (+ 30.000 tranzacții)Mega Image (24.000 tranzacții)Lidl (10.000 tranzacții)Profi (9.400 tranzacții)OMV (8.800 tranzacții)- Emag (peste 44.250 tranzacții)- Mega Image (peste 31.000 tranzacții)- Lidl (peste 20.000 tranzacții)- Profi (peste 14.000 tranzacții)- OMV (peste 12.236 tranzacții)18-24 ani - au cheltuit peste 1,83 milioane EUR, + 98% față de BF 202025-34 ani - au cheltuit peste 4,9 milioane EUR, cu 46% mai mult ca de BF 202035-44 ani - au cheltuit peste 3,5 milioane EUR, cu 46% mai mult decât anul trecut de BF45-54 ani - au cheltuit peste 1,2 milioane EUR, cu 59% mai mult decât de BF 202055 - 64 ani - au cheltuit peste 195.000 EUR, în creștere cu 41% față de 20202020:18 - 24 ani: Emag.ro, Altex, PC Garage, Mega Image, OMV25 - 34 ani: Emag.ro, Altex, Mega Image, Fashion Days, Lidl35-44 ani: Emag.ro, Altex, Mega Image, Lidl, FashionDays45-54 ani: Emag.ro, Altex, Lidl, Mega Image, Kaufland55-64 ani: Emag.ro, Lidl, Kaufland, Mega Image, Altex65 - 74 ani: Emag.ro, Lidl, Mega Image, Kaufland, Carrefour2021:18 - 24 ani: Emag.ro, Altex, Lidl, OMV, Mega Image25 - 34 ani: Emag.ro, Altex, Lidl, Mega Image, OMV35-44 ani: Emag.ro, Altex, Lidl, Mega Image, Aliexpress45-54 ani: Emag.ro, Lidl, Altex, Mega Image, Kaufland55-64 ani: Emag.ro, Lidl, Kaufland, Mega Image, Carrefour65 - 74 ani: Emag.ro, Lidl, Mega Image, Kaufland, Carrefour2021: După sumele totale cheltuite, care reprezintă aproximativ 36% din totalul cheltuielilor înregistrate prin aplicația Revolut de Black Friday, topul orașelor este următorul:#1 - București (82 EUR/ client)#2 - Cluj-Napoca (64 EUR/ client)#3 - Iași (63 EUR/ client)#4 - Timișoara (70 EUR/ client)#5 - Brașov (66 EUR/ client)32% din suma totală a cheltuielilor efectuate de BF și în week-end-ul legat de acest eveniment, în 2021, este reprezentată de achizițiile din străinătate (comparativ cu 24% în 2020 și 38% în 2019)Suma totală a cheltuielilor efectuate transfrontalier a fost în creștere cu 7% în 2021 vs 2020, la fel ca în 2020 vs 2019În 2020, Amazon și Aliexpress erau singurii comercianți externi care intrau în top 10 comercianți preferați de utilizatorii Revolut. În 2021, doar Aliexpress s-a menținut, Amazon ieșind din top 10.