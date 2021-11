Black Friday 2021 - Fashion Days spune că a vândut cu 66% mai multe produse decât anul trecut

Fashion Days a încheiat Black Friday 2021 cu o creștere de aproximativ 50% a valorii comenzilor, comparativ cu anul precedent. Pe parcursul celor trei zile de eveniment au fost plasate peste 250.000 de comenzi, în valoare totală de peste 90 de milioane de lei (fără TVA inclus). Numărul de produse vândute a crescut cu 66% față de anul trecut și numărul de clienți a fost de peste 200.000.Valoarea medie a coșului de cumpărături a fost cu 4% mai mică decât în anul anterior, iar prețul mediu al produselor vândute de Black Friday a fost de 177 lei (valoare TVA inclusă), cu 10% mai mic de la an la an, totul datorită reducerilor foarte mari. Aproape 40% dintre comenzi au fost livrate în easyBox la nivel național, iar peste 60% au fost livrate de curieri, în timp ce în București și Ilfov, ponderea comenzilor plasate în easybox versus curier a fost similară, 49.5%.Cizme femeiGeci femeiPantofi sport bărbațiCizme scurte UGGPantofi sport Karl LagerfeldHanorac Under ArmourPantofi sport PumaPantofi sport NikePumaKarl LagerfeldColumbiaUnder ArmourGuessBucurești&IlfovConstanțaCluj-NapocaTimișoaraIași