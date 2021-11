Aproximativ 30% dintre oameni nu văd nicio problemă în a-și monitoriza în secret partenerul, constată o nouă cercetare despre fenomenul stalkerware

În aceeași perioadă, în România au fost peste 111 cazuri.





Nu vă grăbiți să eliminați stalkerware-ul dacă îl detectați pe dispozitiv, deoarece abuzatorul poate observa. Este foarte important să luăm în considerare faptul că agresorul poate reprezenta un potențial risc asupra siguranței personale. În unele cazuri, comportamentele abuzive se pot intensifica, drept răspuns la această situație.

Contactați autoritățile locale și organizațiile de servicii care sprijină victimele violenței domestice – pentru asistență și planificare a siguranței. O listă a organizațiilor relevante din mai multe țări poate fi găsită pe www.stopstalkerware.org.

Utilizați o soluție de protecție de securitate cibernetică dovedită.

Dintre cei care cred că anumite motive justifică supravegherea secretă, aproape două treimi (64%) ar face acest lucru dacă ar crede că partenerul le este infidel, dacă are legătură cu siguranța acestuia (63%) sau dacă ar crede că este implicat într-o activitate criminală (50%), arată un comunicat Kaspersky Lab.Privind diferențele geografice, se observă că cel mai înalt nivel de acceptare privind monitorizarea, în general, vine de la respondenții din regiunea Asia-Pacific (24%), în timp ce în Europa (10%) și în America (8%) mai puțini oameni sunt de această părere.În plus, raportul Kaspersky Digital Stalking in Relationships, realizat online de Sapio Research în septembrie 2021, arată că 15% dintre respondenții din întreaga lume au primit din partea partenerului lor solicitarea de a instala o aplicație de monitorizare. Din păcate, 34% dintre cei care indică acest răspuns au și suferit deja abuzuri din partea unui partener intim.Descoperirile sugerează că monitorizarea online poate fi o altă modalitate de a exercita controlul coercitiv în relațiile intime. Având în vedere că stalkerware-ul este un software disponibil comercial care se află ascuns pe un dispozitiv și oferă acces la o serie de date personale, cum ar fi locația dispozitivului, istoricul browserului, mesajele text sau chat-urile pe rețelele sociale, ar putea să nu fie surprinzător că poate servi drept instrument în relațiile abuzive.„Îndemn pe toți cei care se confruntă cu experiențe de acest gen– fie în viața reală, fie prin intermediul stalkerware-ului – și care consideră că ar fi nesigur sau periculos să-și confrunte agresorul, să contacteze o organizație care militează împotriva abuzului domestic pentru a obține sfaturi și sprijin”, spune Karen Bentley , Chief Executive Officer, Wesnet, organizația națională-umbrelă din Australia pentru serviciile împotrivaUrmărind criteriile de detecție ale Coalition Against Stalkerware, Kaspersky a analizat statisticile care dezvăluie câți dintre utilizatorii săi au fost afectați de stalkerware în primele 10 luni ale anului: din ianuarie până în octombrie 2021, aproape 28.000 de utilizatori de telefonie mobilă au fost afectați de această amenințare. În aceeași perioadă, au existat peste 3.100 de cazuri în UE și peste 2.300 de utilizatori afectați din America de Nord.Potrivit cifrelor Kaspersky, Rusia, Brazilia și Statele Unite ale Americii (SUA) rămân până acum primele trei țări în ceea ce privește cele mai afectate țări din lume.De asemenea, în Europa peisajul acestor situații nu s-a schimbat: Germania, Italia și Regatul Unit (Marea Britanie) sunt primele trei cele mai afectate țări. De asemenea, dacă analizăm doar Uniunea Europeană, se observă faptul că Franța ocupă locul trei. România ocupă până acum anul acesta locul 40 în clasamentul global.