[P] Fortech împlinește 18 ani și ajunge la 1000 de angajați și colaboratori în România ​

​Furnizorul de software cu capital 100% românesc a anunțat că a trecut pragul de 1.000 de angajați și colaboratori, odată cu apropierea aniversării a 18 ani de existență.





Această realizare plasează din nou compania în liga celor mai mari și mai căutate companii de tehnologie din România. Într-un spațiu de afaceri dominat de branduri internaționale de tehnologie, Fortech este unul dintre puținii furnizori IT cu capital 100% românesc, care a menținut de-a lungul anilor ritmul și standardele impuse în piața locală de marii jucători de profil. Printr-o activitate susținută în ultimii 18 ani, Fortech a devenit un hub de inginerie software, cu birouri regionale stabile în 4 orașe: Cluj-Napoca, Iași, Oradea și Brașov.







„Suntem mândri să fim un angajator preferat de atât de mulți oameni. Este un răspuns pozitiv la eforturile noastre de a construi un mediu de lucru și o comunitate în care oamenii pasionați de tehnologie pot performa și crește în cariera care-i împlinește. Pentru a crea acest cadru punem preț pe feedbackul angajaților și clienților noștri.







De ex., 600 dintre membrii echipei noastre, (60%), au participat într-un exercițiu de actualizare a promisiunii noastre de angajator. Rezultatul este o declarație autentică despre cine este astăzi Fortech. Acest spirit de participare colectivă ne face o comunitate unită. Iar zi de zi, ne concentrăm eforturile să dezvoltăm continuu această comunitate.“- a menționat Alexandra Achim, Chief HR Office.





Cu o fundație stabilă, atât prin prisma dimensiunii echipei, cât și prin datele financiare, grupul este bine poziționat pentru un nou capitol de creștere. Rapoartele din ultimul an fiscal arată o cifră de afaceri de cca. 33,5 milioane EUR și o creștere anuală susținută de peste 15% în ultimii ani.







Cu ocazia aniversării, compania recunoaște încă o dată eforturile echipei care au propulsat-o pe scena IT și amintește câteva dintre atuurile care mențin organizația pe o traiectorie ascendentă.







„Nu mi-am imaginat că vom atinge simultan două etape atât de importante. Acum, se întâmplă și este foarte special pentru noi. Dincolo de cifre, succese sau eșecuri trecute, celebrăm astăzi ideea de parteneriat. Intenția noastră de zi cu zi este să fim un partener de încredere, care oferă stabilitate și perspective atât clienților, precum și membrilor echipei noastre și comunităților locale din care facem parte. Datorită colaborării lor, avem rădăcini puternice și vise mari.







Le mulțumesc fiecăruia dintre ei pentru acest lucru și îi invit să ne rămână alături în continuare. Împreună, putem găsi modalități de a utiliza tehnologia pentru a crea un viitor mai promițător.” – a spus Călin Văduva, CEO Fortech







O viziune de business care inspiră



Echipa de conducere a companiei reflectă asupra viziunii de business, care de aproape două decenii, este farul care îi conduce dincolo de valurile de provocări care confruntă industria IT. Viziunea echipei fondatoare a fost să construiască o organizație antreprenorială, care să își poată adapta rapid atât abilitățile IT, cât și modelele de colaborare cu angajații și clienții, în ton cu pulsul pieței.







Printre ambițiile sale de viitor, cuprinse în planul strategic recent anunțat, Fortech subliniază o consolidare a serviciilor software oferite și o orientare mai susținută înspre construcția de parteneriate de tip joint venture, investiții și achiziții. Totodată, compania continuă să-și aprofundeze expertiza în segmentele de interes. Acestea includ software pentru domeniile medical, auto, financiar, producție industrială și servicii profesionale.







„Mai mult ca niciodată, astăzi, promisiunea de a oferi software personalizat, împreună cu serviciile aferente are un înțeles mai larg. Dacă în trecut înțelegerea aprofundată a unei tehnologii tradiționale sau emergente era aproape suficientă pentru a defini serviciul de software personalizat, acum devine imperativ să înțelegem modul în care un mix de tehnologii și sisteme se integrează și funcționează împreună. Mai mult de atât, avem nevoie să înțelegem îndeaproape felul în care diferite tehnologii se aplică într-o anumită industrie sau scenariu de afaceri. Și avem nevoie să ne angajăm în moduri noi de colaborare pentru a progresa. Este singura variantă în care vom putea ține pasul cu nevoile piețelor cu care lucrăm. -” a subliniat Călin Văduva, CEO Fortech







Competențe pentru o nouă realitate





Cerințele clienților cresc susținut pe fondul nevoilor de digitalizare, accelerate de pandemie. Deși este bine poziționată în piața serviciilor IT, Fortech continuă să-și consolideze echipa și competența tehnică.







„Suntem de suficient timp în industria software astfel încât să înțelegem bine sistemele software vechi, monolitice, încă utilizate de multe companii. În egală măsură, suntem suficient de tineri pentru fi la curent cu noile tehnologii și orientați înspre a crea aplicații moderne, utilizând practici agile. Diversitatea competențelor noastre IT, plus experiența de management de proiect pe care am acumulat-o de-a lungul anilor, ne permit să tranzităm cu încredere între aceste două teritorii. Putem spune că avem un avantaj competitiv.” – a afirmat Mihai Călinici, VP of Software Engineering







Momentan, compania are peste 120 de posturi vacante pe direcțiile Java, .NET, React, Angular, Full-Stack, Python, DevOps, Salesforce și testare automată, pentru diferite nivele de senioritate. Noii colegi vor putea lucra de oriunde din țară, în regim hibrid de la birou și de acasă sau exclusiv la distanță. În contextul pandemiei, prioritatea companiei este sănătatea și siguranța colegilor.







Un ADN cultural care revitalizează





Pe lângă competența tehnică, Fortech urmărește să atragă și să promoveze membrii care manifestă un cumul de valori ce alimentează buna funcționare a companiei într-o piață competitivă.







„Ramuri întregi ale medicinei se transformă în telemedicină, băncile sunt provocate de fintech-uri, mașinile clasice de mașini electrice ș.a.m.d. Prin intermediul proiectelor pe care le dezvoltăm alături de clienții noștri, noi luăm parte la fenomenul digitalizării, iar acesta este un scop care ne inspiră. Ne-am dorit întotdeauna să construim o echipă creativă, foarte adaptabilă și foarte pasionată să facă parte dintr-un astfel de proces.







Curiozitatea de a învăța neîncetat și capacitatea de a menține o cultură caldă, prietenoasă, în ciuda faptului că am crescut și ca dimensiune și ca vârstă, sunt secretele care pe noi ne fac o echipă puternică. Aceste valori vor rămâne busola noastră călăuzitoare. Sunt totodată mândru și inspirat de membrii echipei noastre care trăiesc după aceste standarde. Felicitări și La mulți ani tuturor.”- a spus Marius Vânca, VP of Software Engineering





La începutul lunii noiembrie, Fortech a lansat public o nouă promisiune de angajator. Sub sloganul: Craft & Grow. Together. Noua promisiune încapsulează esența culturii Fortech: un loc pentru creatorii de software pasionați de tehnologie, care explorează propriile perspective de dezvoltare, în timp ce îi ajută și pe alții să crească.







DESPRE





Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiunea Transilvaniei, cu birouri regionale în Iaşi, Oradea şi Braşov, şi un număr de 1000 de angajaţi şi colaboratori. Compania se bucură de recunoaşterea IAOP, EY, Forbes şi a fost inclusă în mod repetat în topul Deloitte, ce clasează companiile cu cea mai rapidă creştere din Europa Centrală şi de Est. Recent, Fortech a fost selectat de Bosch în lista furnizorilor preferați, la nivel global.