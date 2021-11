Black Friday 2021 - Americanii s-au întors în număr mare în magazine, vânzările online au scăzut pentru prima oară după mulți ani

Marea schimbare la Black Friday-ul din SUA a fost că oamenii au revenit în număr mare în magazinele fizice, după ce în noiembrie 2020 acest lucru aproape că nu a fost posibil din cauza restricțiilor din pandemie. Acum, pentru BF 2021 unele date indică o creștere de 48% a numărului de vizite în magazinele fizice, iar altele indică 61%. Față de Black Friday 2019 numărul de vizite în magazinele fizice a fost în 2021 cu 25-27% mai mic.Oamenilor le era dor să meargă în magazinele reale și acest lucru a fost posibil fiindcă gravitatea pandemiei în SUA s-a redus mult față de acum un an. În 2020 s-a cumpărat aproape exclusiv online, oamenii temându-se de locurile aglomerate, iar anul trecut a adus, în consecință, vânzări online extrem de mari, greu de depășit.În 2021 de Black Friday a fost pentru prima oară în ultimul deceniu când vânzările online au scăzut față de anul precedent. Datele Adobe Inc indică vânzări online de 8,9 miliarde dolari de BF 2021, față de 9 miliarde dolari în 2020. De ziua de Thanksgiving online-ul a generat 5,1 miliarde dolari, la fel ca în 2020, o premieră, fiindcă mereu a existat o creștere de la an la an.În acest an oamenii au început mai din timp cumpărăturile de Black Friday și retailerii mari din SUA au început campaniile încă din octombrie (unii chiar înainte de 15 octombrie). Mesajul a fost și că din cauza crizei procesoarelor și a gravelor probleme de shipping, oamenii ar trebui să înceapă mai repede cumpărăturile de cadouri de sărbători fiindcă multe produse vor fi greu de găsit.