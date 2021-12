Microsoft Tech Day - unul dintre cele mai importante evenimente tech pentru accelerarea transformării digitale din România, la a 5-a ediție

Articol susținut de Microsoft

Peste 1.300 de profesioniști și lideri din domeniul IT - printre care dezvoltatori de software, administratori de baze de date, analiști sau experți în domeniul de data science - s-au înscris la cea de-a cincea ediție a Microsoft Tech Day. Desfășurat la finalul lunii noiembrie, evenimentul a abordat teme și subiecte din transformarea digitală, managementul și analiza de date, utilizarea infrastructurii și a resurselor din cloud și a soluțiilor de inteligență artificială sau machine learning. Toate înregistrările sesiunilor desfășurate în cadrul ediției de anul acesta, pe parcursul celor 2 zile, pot fi accesate din pagina evenimentului.





Industria IT românească trăiește o poveste de succes: se află într-o continuă expansiune și se preconizează că, în următorii câțiva ani, ar putea ajunge la 10% din PIB, creând premisele ca România să devină un hub de digitalizare nu doar regional, ci poate chiar unul recunoscut la scară globală. Rolul specialiștilor în IT (în special al dezvoltatorilor de software) precum și valorificarea și maximizarea atuurilor unice de care dispune România (a doua cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est; a doua cea mai mare populație de dezvoltatori din regiune; un ecosistem format din peste 30.000 de start-up-uri și companii IT) devin cu adevărat esențiale.

