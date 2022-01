Samsung a prezentat la târgul CES Las Vegas telefonul mai accesibil la preț Galaxy S21 FE

S21 FE are ecran de 6,4 inci, 120 Hz, iar procesorul este Snapdragon 888 în SUA și Exynos în alte regiuni.Camera principală este triplă de 12 MP, f/1.8, cu stabilizare optică, 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto) și 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), iar cea frontală este de 10 MP, f/2.2, 26mm (wide).Telefonul cântărește 169 de grame.Bateria are o capacitate de 4.500 mAh, față de 4.000 mAh la S21. Noul FE permite încărcare rapidă la 25W și încărcare wireless la 15W. Ecranul de 6,4 inci de la S21 FE este mai mare decât la S21 care are 6,2 inci.Prețul de pornire în SUA este de 699 dolari în varianta de 128 GB, iar soft-ul este Android 12. Există și o versiune cu 8 GB RAM și 256 GB stocare, cu un preț de 799 dolari. S21 clasic are 8 GB RAM. S21 clasic costă în SUA de la 799 dolari.Diferențele față de S21 nu sunt mari la S21 FE: spre exemplu S21 are 8 GB RAM, în timp ce varianta FE pornește de la 6 GB RAM.