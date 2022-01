Cum a reușit Apple să ajungă la 3.000 de miliarde dolari capitalizare

Analiză

Profitul net al Apple a fost de 95 miliarde dolari anul fiscal trecut, cu peste 60% mai mult decât în 2020 și de aproape trei ori mai mult decât în 2013. Spre comparație, în 2007, anul de lansare al iPhone-ului, profitul net a fost de doar 3,5 miliarde dolari.2004: 8,2 miliarde dolari2007: 24,6 miliarde dolari2010: 65,2 miliarde dolari2013: 170,9 miliarde dolari2015: 233 miliarde dolari2017: 229,2 miliarde dolari2019: 260,1 miliarde dolari2021: 365,8 miliarde dolariÎn ianuarie 2007 se lansa prima generație iPhone, iar compania era evaluată la 73 miliarde dolari, de peste 40 de ori mai puțin decât acum. În ultimul an fiscal complet, Apple a vândut iPhone-uri în valoare totală de 192 miliarde dolari, creștere de 40% față de anul precedent.Compania spune că a investit 82 miliarde de dolari în cercetare în ultimii cinci ani, iar numărul de angajați a ajuns la 154.000, cu 38.000 mai mare decât acum cinci ani.Un analist citat de New York Times a caracterizat foarte bine Apple ca fiind ”the greatest cash machine in history”, ”cea mai grozavă mașină de bani” creată vreodată. Apple a reușit asta FĂRĂ a lansa o mulțime de produse noi despre care s-a tot vorbit, cum ar fi un autoturism electric, ochelari de realitate virtuală sau un televizor Apple.Apple a făcut bani mulți și fiindcă nu a făcut achiziții de companii super-scumpe și nici nu a construit fabrici uriașe în SUA, lucruri care ar fi costat enorm.Apple este ”șefa” unui club select, fiindcă doar câteva companii au depășit pragul de 1.000 miliarde dolari: Microsoft, Google, Alphabet, Saudi Aramco. Facebook (mai nou Meta) este aproape de 1.000 miliarde.Apple a ajuns aici și datorită dinamicii pieței bursiere care a dus la creșterea fără precedent a acțiunilor companiilor tech și a celor producătoare de mașini electrice (cum este Rivian care era evaluată la 80 miliarde dolari deși nu începuse producția de serie.Apple a atins ”borna” de 1.000 de miliarde dolari la 42 de ani de la înființarea sa, adică în august 2018, iar atunci puțini s-ar fi așteptat ca în doi ani compania să ajungă la o capitalizare bursieră de 2.000 de miliarde în doar doi ani. Acum, la 17 luni de la acel prag, Apple a devenit prima companie care a atins pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piață.Ei bine, Apple a reușit să-și tripleze valoarea în nici trei ani, deși nu a lansat vreun produs revoluționar în acest timp. Chiar și fără un produs ”fanion” cu totul nou, șefii Apple au arătat că știu să fructifice produsele revoluționare din era Jobs.Apple a crescut și într-un context în care toate marile companii de tehnologie au avut de câștigat de pe urma faptului că milioane de oameni au lucrat și mulți încă lucrează de acasă și au mare nevoie de aplicații video și diverse aplicații de business.Investitorii au mare încredere în marile companii tech în această perioadă economică tulbure, fiindcă aceste companii sunt bogate, flexibile și au un model de business puternic, bazat pe digital. Cei cinci giganți - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet și Facebook - și-au crescut capitalizarea în total cu câteva mii de miliarde de dolari în acești aproape doi ani de pandemie care au ”devastat” alte domenii economice.Când Tim Cook a preluat conducerea Apple în 2011, după moartea lui Steve Jobs, mulți au spus că se va vedea faptul că la șefia companiei nu mai este un vizionar care să aducă în piață produse uimitoare. Chiar dacă Tim Cook nu are carisma lui Jobs, el s-a dovedit un excelent organizator al lanțurilor de producție, a extins prezența companiei în China și a adăugat mai multe domenii din care compania să facă bani, astfel că atunci când vânzările de iPhone-uri au început să scadă, vânzările totale ale Apple au continuat să crească.Tim Cook a dovedit că Apple poate să prospere financiar și fără a aduce pe piață produse cu totul noi și revoluționare. Însă el a reușit să rețină tot mai mulți useri în ecosistemul Apple și să-i facă să cheltuiască tot mai mult, fie diversificând serviciile disponibile, fie la unele Apple mărind tarifele de abonament.Foarte mulți useri rămân în ecosistemul Apple când își schimbă telefonul sau tableta și deci generează vânzări pentru Apple, fie că este vorba de un iPhone, un iPad, un Mac, accesorii sau abonamente video. În plus, userii sunt nevoiți să-și schimbe telefonul la 2-3 ani fiindcă bateria ține mai puțin sau procesorul nu mai face față celor mai noi jocuri.Apple s-a axat mult pe servicii în ultimii ani, iar acest lucru s-a văzut, vânzările din servicii totalizând 18 miliarde dolari trimestrul trecut, în timp ce vânzările totale de iPhone-uri au fost de 39 miliarde dolari. Cifra de afaceri a fost de 83 miliarde dolari.Investitorii au fost impresionați de faptul că a crescut numărul de useri pentru mai multe servicii, spre exemplu Apple Music, iCloud, Apple TV+ și Apple Arcade.Nu trebuie să uităm nici că Apple face bani buni din accesorii, prețurile lor nefiind mici, iar o parte importantă din venituri sunt generate și de tot mai controversatul comision de 30% perceput dezvoltatorilor de aplicații din App Store.O altă explicație a succesului Apple ține de faptul că a reușit să răscumpere foarte multe acțiuni, mai exact în valoare totală de 488 miliarde dolari în ultimul deceniu, mai mult decât orice altă companie. Buy-back-ul de acțiuni duce, în general, la creșterea cotației acțiunilor companiei mai ales fiindcă rămân mai puține acțiuni de tranzacționat, iar în cazul Apple arată și forța companiei, fiindcă a răscumpărat în opt ani acțiuni în valoare de 360 miliarde dolari.iunie 2007: 100 miliarde dolariianuarie 2009: 73 miliarde dolariianuarie 2011: 300 miliarde dolariseptembrie 2012: 636 miliarde dolariiunie 2013: 379 miliarde dolarimai 2015: 750 miliarde dolarimai 2016: 500 miliarde dolariaugust 2018: 1.000 miliarde dolarimai 2019: 800 miliarde dolarifebruarie 2020: 1.400 miliarde dolarimartie 2020: 999 miliarde dolariaugust 2020: 2.168 miliarde dolarinoiembrie 2020: 1.843 miliarde dolariaugust 2021: 2.500 miliarde dolarioctombrie 2021: 2.382 miliarde dolariianuarie 2022: 3.000 miliarde dolari