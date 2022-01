Accenture sprijină dezvoltarea competențelor IT ale elevilor și studenților din România

Articol susținut de Accenture

În fiecare an, angajații Accenture se implică în educarea viitoarei generații devenind mentori pentru elevii și studenții pasionați de IT în diferite competiții școlare. Este și cazul lui Alexandru Luchiian, specialist în tehnologia informației la Accenture.Alexandru a început să lucreze pentru Accenture în urmă cu patru ani după ce timp de nouă ani s-a ocupat de soluții software în automatizări industriale. Acesta și-a descoperit pasiunea pentru IT după terminarea facultății de Automatică și Calculatoare - secția de Automatizări. “Am observat că meseria de inginer automatist are de a face cu sisteme învechite de control, iar softurile sau soluțiile software sunt învechite și depășite. Atunci am început să studiez în timpul liber programarea pe care am evitat-o în facultate”, explică Alexandru. Din poziția de specialist în tehnologia informației la Accenture, Alexandru a mentorat o echipă de elevi în cadrul competiției DPIT, echipă care a câștigat locul 1 cu un proiect inovator denumit “Riverguard”.Este vorba un proiect dezvoltat cu tehnologie IoT care poate prezice inundațiile ce pot apărea și vine ca răspuns la probleme cauzate de încălzirea globală, folosind senzori de ultrasunete și detecție a apei. Scopul acestuia este de a face o prognoză a posibilelor dezastre și de a alerta populația care poate fi direct afectată pentru a desfășura o evacuare eficientă în timp util, totul prin analizarea constantă a datelor.“Folosind tehnologia de ultimă generație, digitalizăm sectorul care măsoară nivelul apelor din România și trimitem în cloud informații vitale în timp real. Din punct de vedere energetic, proiectul este auto sustenabil deoarece folosește energie solară pentru a funcționa. Pe lângă scopul de alertare prin mijloace sonore sau digitale, proiectul poate gestiona un surplus de apă din albia râurilor prin controlul automatizat al unor ecluze sau devieri ale cursului pentru evitarea unei inundații iminente”, explică Alexandru Luchiian.Participarea la o astfel de competiție este un câștig, atât pentru cei care aleg rolul de mentor, cât mai ales pentru elevi.“Rolul unui mentor este de a susține moral fiecare membru. Folosindu-te de experiență, înveți să le induci anumite idei și să îi canalizezi către ce este necesar. O echipă tânără și entuziastă va veni cu o serie de soluții SF, care sunt aproape imposibil de pus în practică. Un mentor trebuie să vadă potențialul fiecărui participant și să ajute la o dezvoltare a fiecăruia în cele șase luni de proiect”, afirmă Alexandru Luchiian.În cazul elevilor, “experiența unui astfel de concurs, mai ales dacă te afli printre câștigători, îți poate decide cursul vieții și poți alege o carieră în domeniul IT, dacă descoperi această pasiune. De asemenea, un rezultat excepțional în cadrul concursurilor te va ajuta și la construcția CV-ului pentru joburi ulterioare. Elevii învață ce înseamnă lucrul în echipă, comunicarea, punctualitatea și dezvoltarea unui produs”, adaugă Alexandru.În plus, dacă echipa este ambițioasă pot propune proiectul mai departe unor runde de finanțare în anumite acceleratoare de tip “Spinoff”, unde vor primi îndrumare de la specialiști și finanțare de la “business angels” dacă ideea este promițătoare.Prin activitățile de consolidare a competențelor destinate elevilor de astăzi, Accenture își propune să inspire încredere în puterea tehnologiei și să încurajeze capacitatea de a o folosi pentru a îmbunătăți modul în care lumea funcționează și trăiește.​Articol susținut de Accenture