Ce este jocul Wordle și de ce a devenit o senzație pe internet

Creatorul jocului se numește Josh Wardle, este din Țara Galilor și trăiește în Brooklyn. Wordle este un joc la care ai șase șanse să ghicești un cuvânt de cinci litere din limba engleză și userul primește indicii pe parcurs despre ce litere au ghicit. Ți se indică dacă sunt pe poziția exactă sau dacă se găsesc în cuvânt, dar pe o altă poziție.Wordle seamănă cu un joc foarte popular în anii 80 și 90, Mastermind, unde trebuia să ghicești din mai multe variante cum sunt puse mici piese colorate.Josh Wardle a creat jocul pentru a-l juca împreună cu un prieten de-al său, mare amator de puzzle-uri cu litere și cuvinte, dar nu se aștepta ca Wordle să aibă un succes global. Nu există o aplicație, ci useri trebuie să intre pe site.De ce a avut așa mare succes și a ajuns la 300.000 de useri pe zi la final de decembrie și 2 milioane în prezent?Sunt mai multe motive, iar unul este legat de faptul că jocul are reguli simple și este distractiv, însă te face să îți pui mintea la contribuție. În engleză sunt în total 12.000 de cuvinte cu cinci litere, dar cea mai mare parte dintre ele nu sunt utilizate des.În plus, poți juca doar un singur joc pe zi, deci nu ai cum să devii dependent și, spre deosebire de toate aplicațiile din jur, nu le cere oamenilor să petreacă multe ore jucând. Din contră, Wordle îți cere zilnic doar câteva minute de atenție.Un alt motiv ține de faptul că nu are reclame, nu-ți solicită date personale, nu-ți cere să te autentifici. Mulți dintre cei care-l joacă acum își aduc aminte de jocurile de ghicit cuvinte pe care le jucau cu piese reale când erau tineri.Wordle îi duce cu gândul și la începuturile internetului când erau populare astfel de jocuri cu interfață simplă și care nu iau timp mult.Josh Wardle spune că este uluit de faptul că jocul a devenit o senzație mondială și este indecis pentru viitor: ar trebui sau nu să dezvolte noi funcționalități la un joc ce are succes tocmai pentru că este simplu de jucat?Sursa: Guardian