Cum a reușit Microsoft să devină aliat al autorităților din SUA și să scape de criticile dure de care au parte alți giganți ai tehnologiei

Cum de Microsoft este atât de bine privită? Washington Post explică faptul că Microsoft a știut să se poziționeze foarte bine, la două decenii după ce a avut propriile bătălii cu autoritățile pe teme legate de practici anticoncurențiale.Compania a făcut mult lobby, are o echipă de oameni experimentați la Washington și a reușit cu succes să se distanțeze de verificările meticuloase la care sunt supuse în ultimii ani companii precum Facebook, Amazon sau Google.Președintele Microsoft, Brad Smith, este unul dintre cei mai influenți oameni de la Washington și a transformat compania într-un operator sofisticat și experimentat în cercurile înalte din capitala SUA, poziționând compania ca participant la alcătuirea regulilor ce vor guverna viitorul companiilor din tehnologie.Smith a explicat de mai multe ori că i se pare logic ca Microsoft să ia parte la modul în care se vor stabili regulile, iar în 2021 declara că trebuie gândite legi care să ia în vizor companii precum Facebook și Google, iar despre rețelele sociale spunea că au devenit ”motoare puternice de dezinformare”.În 1990 Microsoft era văzută de factorii de decizie ca fiind un competitor arogant care nu are niciun chef de reguli noi, dar lucrurile s-au schimbat și mulți politicieni percep în prezent Microsoft ca fiind un aliat de încredere în eforturile de a ”potoli” elanul altor giganți tech.O altă explicație este că sunt mult mai puține recompense politice care ar deriva din atacarea Microsoft, fiindcă are o reputație de companie serioasă, cu un model de business mai puțin controversat decât cel al Facebook sau Google.Microsoft re regăsește mult mai rar în titluri din deschiderea sit-urilor sau ziarelor, în comparație cu rețelele sociale, cu producătorii de smartphone-uri sau cu giganții din e-commerce. Asta se întâmplă și fiindcă multe produse de succes ale Microsoft, cum ar fi platforma de cloud Azure, nu sunt pentru publicul larg, ci pentru companii.