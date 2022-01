Patru pași pentru asimilarea cunoștințelor necesare care vă introduc într-unul dintre cele mai căutate domenii IT

Articol susținut de LINK Academy

Dorința de a avea un loc de muncă mai bun, unde veți câștiga mai bine și vă veți bucura de ceea ce faceți, nu se îndeplinește de la sine. Trebuie să începeți de undeva și cu un plan bine pus la punct, puteți obține rezultate în 12 luni.Urmăriți pașii definiți de experții de la LINK Academy - școala internațională pentru cele mai căutate profesii IT și faceți ca 2022 să fie cel mai de succes an al vostru De mult nu mai este un secret că în sectorul tehnologiei informației se obține cel mai ușor succesul. Un câștig foarte bun și posibilitatea de a găsi un job în orice moment sunt cele mai mari avantaje ale acestui domeniu.Însă, pentru a intra în lumea IT, aveți nevoie de o educație de calitate și o pregătire intensă.Școlarizarea la LINK Academy vă permite asimilarea cunoștințelor necesare care vă introduc într-unul dintre cele mai căutate 6 domenii IT : programare, administrare, design și multimedia, Design 3D&CAD, IT business sau dezvoltarea aplicațiilor mobile.Studiați domeniile care corespund intereselor voastre și alegeți-l pe cel în care credeți că aveți cele mai multe șanse de succes.Dezvoltarea fulgerătoare a tehnologiilor moderne, pe lângă noi profesii și oportunități de câștig, a adus și o mai mare libertate privind alegerea modalității de școlarizare.Toți cei care nu au posibilitatea să urmeze cursurile în mod tradițional, în sala de clasă, pot dobândi cele mai căutate abilități pe piață cu ajutorul internetului - din orice oraș, din orice țară.Educația IT de calitate este acum disponibilă tuturor celor care au un calculator și conexiune la internet. Școlarizarea online vă aduce aceleași cunoștințe și certificate, ca educația clasică.În funcție de departamentul la care vă școlarizați, la LINK Academy puteți obține unul dintre certificatele recunoscute internațional cum ar fi certificateleAceste certificate sunt o dovadă sigură a profesionalismului vostru și reprezintă un mare avantaj la angajare. Cu ajutorul cunoștințelor IT practice, certificatul și experiența pe care le veți dobândi într-un an de școlarizare, foarte repede veți găsi primul job în cel mai bine plătit domeniu din secolul 21.Pe lângă entuziasmul cu care vă dedicați învățării, ca să începeți o carieră de succes în IT, trebuie să dobândiți și abilități de afaceri suplimentare, precum și să vă aplicați cunoștințele în practică. Numeroasele beneficii pe care le punem la dispoziția cursanților LINK Academy ușurează semnificativ acest proces.Astfel, pe lângă cunoștințe de specialitate pentru un job în sectorul IT, la LINK Academy veți avea șansa de a vă perfecționa limba engleză și limba germană pentru lucru în străinătate. Mai mult, vă așteaptă și posibilitatea de perfecționare gratuită pe viață, program pentru dezvoltarea abilităților personale și profesionale , precum și o serie de programe gratuite în care vă veți realiza primele proiecte și veți dobândi abilități practice pentru găsirea mai rapidă a unui job. Iar pentru cei care se evidențiază în timpul școlarizării prin rezultatele lor, există și practică, precum și posibilitatea de angajare în unele dintre cele mai bune companii din țară și din regiune, cu care LINK Academy colaborează prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei.Nu uitați, acestea sunt doar câteva dintre beneficiile gratuite care vă așteaptă în timpul și după școlarizarea la LINK Academy. Și dovada că vă așteaptă sigur o carieră de succes în IT, dacă vă dedicați suficient, o confirmă și numeroși cursanți care deja lucrează în sectorul IT la nivel global.Ca să bifați pe lista voastră to-do primii patru pași, aveți nevoie de mai puțin de 12 luni. Aici vă poate ajuta și LINK Academy, care oferă o reducere de până la 800€ tuturor celor care se decid să înceapă în 2022 școlarizarea pentru cele mai bine plătite joburi în IT.Condițiile speciale de înscriere la LINK Academy sunt valabile doar până luni, 31 ianuarie, așa că înscrieți-vă la timp și faceți un plan a cărui rezultat vă va schimba viața.Articol susținut de LINK Academy