Familiarizați-vă cu HTML, CSS, JS și PHP la cursul gratuit oferit de LINK Academy

LINK Academy este cunoscută ca școală internațională de IT unde puteți dobândi cele mai căutate abilități pentru muncă în sectorul IT. De data aceasta, experții de la LINK Academy au decis să organizeze, pe care îl pot frecventa toți cei care sunt pregătiți să facă cel mai important pas către o carieră de succes.. De aceea, trebuie să reacționați repede și imediat să vă înscrieți pe această pagină . Pentru frecventarea cursului nu trebuie să aveți niciun fel de cunoștințe, ci doar hotărârea de a dobândi cunoștințele IT căutate.Tehnologia informației este cel mai simplu drum către un job sigur și bine plătit la nivel global. Pe lângă asta, experții IT pot găsi foarte repede un job care le va asigura un trai confortabil.Având în vedere că tehnologiile moderne se dezvoltă cu o viteză incredibilă, în viitor se așteaptă crearea mai multor joburi pentru experții IT. Tocmai din acest motiv, acesta este momentul potrivit să vă începeți perfecționarea și să dobândiți o bază solidă care vă va ajuta să avansați în continuare.La acest curs gratuit, în primul rând vă veți familiariza cu HTML și CSS, apoi veți întâlni și limbajele de programare JavaScript și PHP foarte populare. Veți avea șansa să participați la realizarea unui proiect practic și să aflați cum se folosesc tehnologiile menționate la crearea site-urilor web interactive.Acest curs gratuit se desfășoară în săli de clasă cu echipament modern la LINK Academy în București.Cursanții vor ajunge la cunoștințe și abilități practice, expertul în calculatoare de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. De asemenea, Adrian este specialist Zend certificat, iar pe lângă faptul că de mai bine de 10 ani este profesorul preferat și consultant în tehnologia informației, se ocupă și cu ingineria software. De aceea, înscrieți-vă cât mai repede și nu ratați șansa de a asimila abilități IT apreciate de la un profesionist experimentat.Departamentele de la LINK Academy sunt focusate pe asimilarea celor mai căutate abilități IT practice. Învățarea după programe specializate și dedicarea celor mai buni profesori vă oferă posibilitat ea ca în doar 10 luni să fiți complet pregătiți pentru a lucra la cele mai solicitante proiecte IT.Nu uitați, cursul gratuit, pregătit pentru voi de către LINK Academy, este aici ca să vă aducă o bază solidă, iar dacă vreți să deveniți un programator profesionist și un expert IT căutat care nu așteaptă după un job, vă puteți continua perfecționarea la LINK Academy în cadrul departamentului de programare . Alegeți departamentul Frontend JavaScript, PHP Web Development sau programul care se potrivește cel mai bine cu interesele voastre și, în condiții promoționale de înscriere, veți dobândi abilități IT pe care le veți putea aplica imediat în practică.Pe lângă asta, în timpul și după școlarizarea la LINK Academy obțineți o serie de instrumente și servicii pentru dezvoltarea carierei, cu ajutorul cărora veți putea ajunge la un job într-un timp record. Pe lângă programele pentru dezvoltarea abilităților personale și profesionale, mai avem cursurile de limba engleză și germană pentru cei care vor să lucreze în străinătate, ajutor în studiu și angajare, posibilitatea de perfecționare gratuită pe viață, precum și lucrul la proiecte reale etc.Toți cei interesați de frecventarea cursului gratuit de HTML, CSS, JS, PHP se pot înscrie online, prin intermediul acestei cereri de înscriere . Cursul se va desfășura la sediul LINK Academy, Str. Academiei, Nr. 28-30, Clădirea Excelsior, București.Vă aducem aminte că numărul de locuri disponibile este limitat, așadar, nu ezitați, ci profitați de șansa de a păși complet gratuit în lumea IT.