A eșuat cea mai mare tranzacție propusă în industria procesoarelor. Softbank nu va mai vinde compania Arm către cei de la Nvidia

Tranzacția fusese anunțată în septembrie 2020 și s-a discutat enorm despre ea, fiind vorba de 40 miliarde dolari pe care Nvidia le oferea pentru o companie tech foarte cunoscută și respectată: Arm.Valoarea nominală a tranzacției a crescut, ajungând în prezent la 66 miliarde dolari, fiindcă acțiunile Nvidia au crescut în ultimul an puternic, datorită creșterii cererii de semiconductori.ARM este una dintre cele mai de succes companii europene de tehnologie si este, datorita modelului de afaceri, puternic prezenta pe piata dispozitivelor mobile. Compania este extrem de bine plasata pentru a creste pe segmentul internet of things.Nvidia ar fi avut extrem de multă putere dacă ar fi reușit să cumpere Arm și o serie de companii importante s-au opus preluării, inclusiv Qualcomm și Microsoft. Tranzacția a eșuat mai ales din cauza temerilor legate de efectele pe care le-ar avea asupra concurenșei din piață.Puternica autoritate americană Federal Trade Commission spunea în decembrie că va bloca tranzacția, explicând că Nvidia ar avea control asupra unor tehnologii de computing și asupra unor designuri de care și companiile rivale au nevoie pentru a-și dezvolta procesoarele.Softbank are acum ca obiectiv listarea Arm la bursă, iar în Marea Britanie se speră că va fi aleasă cea de la Londra.Surse: Financial Times, WSJ