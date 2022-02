De ce a ajuns Facebook să piardă atât de mult din viteză - Despre TikTok, Apple, confidențialitate și scăderi neașteptate

Analiză

O scădere amețitoare de peste 200 miliarde dolari





Nu trebuie uitat că acest recent trimestru ”slab” pentru Facebook înseamnă unul cu venituri de 33 miliarde dolari și profit net de peste 10 miliarde dolari. Mai mult, Meta a tot angajat, iar efectivele au ajuns la 72.000 de oameni, cu 23% mai mulți decât acum un an. Cifre pe întreg anul puteți citi la final de articol.





Asta încearcă și Facebook, prin uriașa trecere la metavers, dar cum au arătat cele mai recente date financiare, metaversul necesită investiții uriașe. Transformarea Facebook în Meta este complicat ă și Facebook trece acum prin cea mai mare schimbare din ultimii 10 ani, de când în 2012 Zuckerberg a decis că Facebook va trebui să crească enorm pe terminale mobile, nu pe desktop.





De ce TikTok le dă celor de la Facebook dureri serioase de cap

O premieră aproape sumbră

Instagram, asul din mânecă?

Facebook nu este ”în groapă”

Acestea fiind spuse ar fi o greșeală să spunem că Facebook este în degringoladă, fiindcă rezultatele financiare pe întreg 2021 nu arată deloc rău. Veniturile au fost de aproape 118 miliarde dolari (față de 85 mld în 2020), iar profitul net a crescut de la 29 miliarde dolari, la 39 miliarde dolari. În plus, compania are și rezerve financiare, la rubrica ”Total cash, cash equivalents, and restricted cash” fiind trecută suma de 16,88 miliarde dolari.





La final de august 2021 și la început de septembrie Facebook (Meta) atingea o capitalizare record de 1.075 miliarde dolari. Creșterea nu a mai continuat din acel punct, iar diversele scandaluri au dus capitalizarea la sub 875 miliarde dolari pe 1 decembrie și a staționat în jurul a 900 miliarde dolari în ultimele două luni.Apoi au fost comunicate rezultatele financiare, iar urmarea a fost severă: capitalizarea a scăzut cu mai bine de 200 miliarde dolari, la 670 miliarde dolari, o cădere record pentru o companie tech într-o singură zi, pe bursă.Nu a fost deloc bine pentru Meta, însăDe ce au apărut aceste scăderi? Mai mulți factori au contribuit, iar cel mai spectaculos este cel legat de faptul că numărul de useri a scăzut pentru prima oară în istoria companiei. Recent, compania a abandonat proiectul său cu criptomonede, iar pariul pe termen lung este pe metavers, un univers virtual care nu există încă și nu se știe dacă va avea succes.Meta, deoarece peste 95% dintre veniturile sale sunt din publicitate în prezent. Companiei îi merge bine, dar nu știe dacă business-ul de ”mobile ads” va funcționa grozav și peste 10 ani, de exemplu, sau dacă nu va fi curând atins un prag maxim. În plus, nimeni nu poate garanta că prin 2030 Meta va face miliarde de dolari din...metavers.Cele mai mari corporații încearcă mereu să găsească noi surse de venit și să nu depindă de un singur domeniu.Facebook este însă mult diferită față de acum un deceniu și mai este ceva: Facebook a crescut atunci enorm pentru că a cumpărat Instagram, o companie care deja era construită, iar Facebook a crescut-o apoi rapid, integrând-o în ecosistemul său.În climatul de acum, Facebooke cu ajutorul căreia să accelereze construirea metaversului. De ce? Pentru că autoritățile de reglementare din domeniul concurenței sunt mult mai severe decât acum un deceniu și sunt oameni super-influenți din domeniu care spun că a fost o eroare aprobarea tranzacției Facebook - Instagram.Acum un deceniu era foarte clar că ”mobile” este domeniul viitorului și era destul de evident că merită investit. Spre deosebire de 2012, în prezent nu este deloc clar dacă metaversul este ”the next big thing” pentru că întrebarea logică este simplă: chiar dacă vor exista lucruri atractive în metavers, chiar vor fi peste un miliard de oameni dispuși să stea cu ochelari de VR la ochi pentru a explora metaversul? Răspunsul va fi probabil NU, așa că mulți investitori privesc cu pesimism investițiile de miliarde în metavers și le consideră riscante.Este foarte posibil ca multe milioane de oameni să ”îmbrățișeze” metaversul după 2025 și să folosească o mulțime de aplicații. Însă acest mediu virtual atât de discutat poate aduce profit celor de la Facebook doar dacă va avea foarte mulți useri, nu doar câteva milioane.Marea problemă a Facebook nu este doar că nu mai este ”cool” în rândul tinerilor, ci și că mulți oameni care stăteau cu orele și-au micșorat timpul petrecut pe rețea și, fie se uită la filme, fie stau pe TikTok sau au decis că cel mai bine este să micșoreze timpul de ecran. Unii și-au șters complet conturile de Facebook.TikTok este un super-concurent redutabil pentru Facebook când este vorba de tineri, iar Facebook ar putea învinge TikTok doar dacă l-ar cumpăra, lucru pe care însă nu îl poate face. De ce? Pentru că este greu de crezut că autoritățile ar da aprobările, atât fiindcă TikTok este o companie chineză. cât și fiindcă Facebook a fost în centrul multor scandaluri. TikTok este văzut de mulți ca fiind un semn al ”imperialismului chinez”.TikTok: a depășit un miliard de useri, a fost la un pas de a fi interzis de administrația Trump în SUA și totuși a rezistat, iar estimările sunt că a adăugat aproximativ 50 de milioane de useri noi în ultimele trei luni. TikTok este mai dinamică decât Facebook și Instagram și are un algoritm super-eficient.TikTok este principala amenințare, dar arată și o dinamică deloc nouă când este vorba despre rețele sociale: tinerii caută mereu ”the next big thing” și vor ceva nou și captivant. Facebook a avansat în acești ani, fie copiind concurența, fie cumpărând companiile care puteau să devină concurență în anii următori.O propoziție a apărut de multe ori în ultimele luni:însă din multe puncte de vedere, TikTok este foarte diferită de Facebook și mulți se vor întreba de ce Mark Zuckerberg este atât de îngrijorat de avansul TikTok, mai ales că rețeaua chineză are mai puțini useri.TikTok are mare ”priză” la public deoarece captează atenția ore în șir acelui grup de tineri care în engleză este numit ”young adults”, adică tineri la 20 și ceva de ani, până la puțin peste 30 de ani (nu există o definiție universală). Este un public după care Meta tânjește. Dacă întrebi un tânăr de 16 ani este o mare șansă să-ți spună că Facebook este ”de bătrâni”, iar TikTok este ”cool” și ”vioi” și distractiv.Facebook este în fața unui moment de cotitură, fiindcă scade, pentru prima oară în istorie un indicator cheie pe care Meta îl numește în rapoarte ”DAU” (daily active users), ceea ce înseamnă oameni care intră CEL PUȚIN o dată pe zi. Trebuie spus că sunt aproape 2 miliarde cei care intră măcar o dată pe zi, deci sunt extraordinar de mulți, dar indicatorul este esențial pentru Facebook, chiar dacă nu vorbim despre o scădere gigantică, ci de un milion de useri.În aprilie 2018 Facebook era în centrul unei noi controverse, după ce site-ul Buzzfeed a publicat o notă internă a unui vicepreședinte care arăta că important este ca Facebook să crească, orice ar fi, chiar dacă asta înseamnă că rețeaua ar putea fi folosită de teroriști și ar putea să moară și oameni în urma unor atacuri plănuite în rețea. Nota a creat agitație în rândul angajaților Facebook. Era o dovadă despre cât de important este indicatorul DAU pentru Facebook care a spus mereu că vrea să conecteze cât mai multe miliarde de oameni.Aceasta era rațiunea de a fi a Facebook: cât mai mulți să intre în rețea și să o folosească. Chiar dacă este posibil ca numărul de useri să crească pe viitor, putem bănui că rețeaua s-a apropiat de maxim la numărul de useri.Mai alarmant pentru Meta este faptul că numărul de useri și-a oprit creșterea nu doar în SUA, ci și în regiuni precum Africa și America Latină unde, până acum câteva luni, avea avans constant. Pentru Facebook mișcarea esențială pe termen scurt nu este metaversul, ci capacitatea de a face mai mulți bani din Instagram.Instagram este rețeaua din grupul Meta careși, spun analiștii, are cele mai mari șanse din grupul Meta să compenseze cu succes scăderea Facebook și este cea mai promițătoare la monetizare.Instagram are aproximativ 1,4 miliarde de useri care intră cel puțin o dată pe lună și aproximativ jumătate dintre ei intră zilnic. Meta nu publică date despre numărul de useri ai Instagram, astfel că vorbim despre estimări. Țările cu cei mai mulți useri sunt India, SUA și Brazilia cu peste 550 milioane în total. În top 5 au mai intrat Indonezia și Rusia, iar top 10 este completat de Turcia, Japonia, Mexic, Regatul Unit și Germania. Instagram a adăugat 250 milioane de useri anul trecut., are un public ceva mai tânăr și a fost mai ferită de scandaluri, deși acestea nu au lipsit. Meta investește miliarde de dolari pentru produse video pe Instagram, dar serviciul Reels, gândit să concureze cu TikTok, nu este încă un generator serios de venituri.Reels este un produs video cu care Instagram vrea să concureze TikTok (s-a inspirat din TikTok când l-a creat), iar ”engagement-ul” a crescut pe Instagram datorită Reels, însă Reels, deși atrage useri, nu face bani la fel de eficient precum feed-ul principal din Instagram sau categoria Stories.Unele analize arată că Instagram își va crește numărul de useri, altele că acesta va scădea. Este greu de spus ce va fi și contează mult și ce schimbări va decide să facă Meta la rețeaua Instagram și cât de mult se va merge cu planul de a integra cât mai puternic rețelele din grupul Meta.Facebook a avut de suferit și de pe urma schimbărilor făcute de Apple. Modificările aduse de Apple la sistemul său de operare le oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege să împiedice aplicațiile să le urmărească activitatea online pentru reclame, ceea ce îngreunează activitatea agenților de publicitate care se bazează pe date pentru a dezvolta noi produse și a-și cunoaște piața.Apple a vorbit mult despre un internet cu mai multă confidențialitate, unul în care userii nu pot fi urmăriți oriunde sunt. Meta a spus că va avea venituri mai mici cu 10 miliarde dolari din publicitate în acest an din cauza modificărilor de confidențialitate de la Apple, dar și multe alte companii tech au spus că sunt afectate. Sunt analiști care spun că cifra prezentată de Facebook: 10 miliarde dolari, este nerealist de ridicată.Această opțiune a fost introdusă în aprilie 2021, se numește “ app-tracking transparency ” și unele studii arată că, pentru că user-ilor li s-a dat posibilitatea de a alege, aproximativ trei sferturi au decis să împiedice aplicațiile să le urmărească activitatea online. Este o schimbare care va avea repercusiuni la nivelul întregii industrii.Surse: New York Times, Reuters, Le Monde, Wall Street Journal, Finacial Times, The Economist, Guardian, AFP. Washington Post