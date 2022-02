webPR: Deschide un club gratuit de programare pentru copiii de gimnaziu în localitatea ta!

Ce criterii trebuie îndeplinite de voluntarul care dorește să devină coordonator de club CODE Kids:- Să completeze formuralul de selecție până la 1 martie 2022;- Să aibă peste 16 ani și să fie de acord cu regulamentul intern;- Să participe la sesiunile de training;- Să aibă un spațiu cu minimum 4 computere conectate la internet;- Să formeze o echipă de minimum 10 copii de gimnaziu și să dedice câteva ore pe săptămână întâlnirii cu ei (online sau față în față)- Să fie deschis la colaborarea cu Fundația Progress și Biblioteca Publică Locală sau Județeană- Să își asume coordonarea clubului pe o durată de cel puțin un an de zile.Detalii despre calitățile, responsabilitățile și beneficiile coordonatorului pot fi găsite în acest video:CODE Kids a primit premiul pentru Impact Social în cadrul Galei Societății Civile, ediția 2021 și mențiune la categoria Digital a Galei Dezvoltării Durabile. Programul se află în cel de-al șaselea an de implementare și are deja rezultate notabile în domeniul educației. Peste 4600 de copii înscriși, din 156 de localități din 27 de județe ale României au făcut primii pași în programare și au învățat gratuit noțiuni de robotică.Activitatea voluntarilor este foarte importantă, iar pregătirea acestora se va face prin parcurgerea unor sesiuni de instruire online sau față în față, oferite de reprezentanți ai Fundației Progress.“În 2021 au absolvit copiii care și-au desfășurat activitatea la club integral în pandemie. Deși au avut parte de restricții, de lucru pe o infrastructură nu tocmai performantă, au reușit să deprindă noțiuni de bază ale programării și ne-au demonstrat acest lucru prin proiectele extraordinare pe care le-au prezentat la târgurile de știință și tehnologie. Sub îndrumarea coordonatorilor, ei au continuat să învețe și s-au adaptat situației mai rapid decât școala sau profesorii lor, iar pentru noi sunt un model și o sursă de inspirație ca să dezvoltăm programul CODE Kids astfel încât să ajungem în cât mai multe comunități.“ - Ovidiu Ana, Director Dezvoltare Fundația Progress.Bianca este absolventă a programului CODE Kids și elevă la Liceul Tehnologic Turceni, județul Gorj. Anul trecut și-a îndeplinit un vis. La doar 16 ani a deschis propriul club de programare pe care îl coordonează cu mare pasiune și cu o energie ieșită din comun. Este cel mai tânăr coordonator voluntar din echipă.”La 12 ani începeam o nouă etapă din viața mea. Eram pasionată de informatică și deveneam ambasadoarea clubului CODE Kids de la biblioteca din localitatea mea. În 2021 am aflat de oportunitatea de a crea o echipă și m-am bucurat extrem de mult că după cinci ani de muncă, puteam să ofer cunoștințele mele despre tehnologie și robotică altor copii. Am prezentat proiectul doamnei director de la liceul unde învăț, am făcut procedurile necesare alături de cei de la Fundația Progress și am primit acceptul că pot începe proiectul. Nici acum nu pot descrie fericirea că pot contribui la educația digitală și la dezvoltarea comunității din care fac parte. Echipa mea se numește Crazy Coders, este formată din cincisprezece copii de 11 ani, iar când ne întâlnim simțim un sentiment unic, exact ca într-o familie, sentimentul de iubire reciprocă unde dezvoltăm proiecte interesante” povestește plină de entuziasm Bianca Badea, coordonator voluntar CODE Kids.Activitățile din programul CODE Kids sunt concepute pentru o perioadă de doi ani și propun implicarea liderilor și a coordonatorilor în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. În primul an curriculumul include activități de programare vizuală pe code.org și Scratch, iar în anul al doilea elevii vor fi introduși în lumea AppInventor, Arduino, Wordpress, HTML și a mai multor limbaje de programare.Cursurile sunt completate de activități distractive, de lucru în echipă și concursuri cu premii. Rezultatele parcurgerii cu succes a proiectului vor fi recompensate la CODE Kids FEST – Târgul Național de Știință și Tehnologie, organizat anual pentru echipele de avansați.