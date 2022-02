IT Luni, 14 Februarie 2022, 09:45

Academia Prietenoasă Wantsome, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), pregătesc un curs de învățare Low-Code Engineering, de 3 luni, dedicat în totalitate femeilor care doresc să descopere programarea Low-Code și să-și îmbunătățească abilitățile digitale și antreprenoriale. Nu sunt necesare cunoștințele în domeniu, întrucât programul de învățare este construit pentru începători, cu 30 % teorie și 70 % practică pe bune.

Curs Low Code Foto: Wantsome

În cadrul cursului, participantele vor avea ocazia să descopere ce presupune programarea Low-Code, cu ce se diferențiază aceasta de programarea tradițională și cum o pot utiliza cu ușurință în viața de zi cu zi și în diversele activități pe care le desfășoară.

Cursul de Low-Code Engineering din martie este sprijinit de BERD în cadrul programului Women in Business, care sprijină afacerile conduse de femei şi femeile antreprenor prin facilitarea accesului la consultanţă, mentorat şi oportunităţi de învăţare. În România, programul Women in Business beneficiază de finanţare din partea EBRD Small Business Impact Fund (Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Norway, Sweden, Switzerland, Taiwan Business - EBRD Technical Cooperation Fund and the USA). Astfel, participarea la curs este acoperită în proporție de 70% de către BERD, iar restul de 30% de către participantele eligibile.

Mod de desfășurare și înscriere

Cursul se desfășoară în mediul online, începând cu data de 8 martie 2022. Pentru a te înscrie la acest curs, trebuie să te asiguri că ești eligibilă consultând condițiile de pe site-ul web Wantsome. După rezolvarea testului și discuția de la interviu, îți ocupi locul și te poți pregăti pe bune pentru cele 3 luni de învățare.

Ediție specială: switch (your_future)

Marți, 15 februarie, de la ora 18.00, va fi o ediție specială de switch (your_future), live pe Facebook și LinkedIn, unde se vor dezvălui mai multe detalii despre curs. Îi vom avea alături pe Alina Marchiș, analist BERD, Iuliana Anton, fondator Wantsome și Bogdan Lițescu, fondator Plant an App, mentori si absolvente Wantsome.

Vă invităm să ne fiți alături și să dați mai departe această oportunitate de învățare!

Despre Wantsome

Înființată în 2017 la Iași cu scopul de a pregăti tineri și adulți să facă față cererii de pe piața de IT, Wantsome, academia prietenoasă, a devenit cea mai mare unitate de învățământ independent în IT din Nord-Estul României. În 2019, a deschis un sediu și în București iar în 2020, în contextul pandemic, Wantsome și-a mutat toate cursurile în online, deservind vorbitori de limba română din întreaga țară și de peste hotare.

Până în prezent, Wantsome a înregistrat un număr de peste 1.800 de absolvenți, angajări în 114 companii IT de outsourcing sau de produs, 49 de programe de mentorat susținute de 36 de mentori cu experiență, specialiști în IT în companii de renume internațional. Detalii complete puteți găsi pe site-ul companiei www.wantsome.ro.

Despre BERD

BERD este o bancă multilaterală care susţine dezvoltarea sectorului privat şi iniţiativa antreprenorială în 38 de economii de pe trei continente. Banca este deținută de 71 de țări, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD au ca scop transformarea economiilor din regiunile sale în economii competitive, incluzive, bine guvernate, verzi, rezistente și integrate. BERD este unul dintre principalii investitori în România. Până în prezent, Banca a investit 9,5 miliarde de euro în economia țării prin 485 de proiecte. În plus, aproape 1.000 de IMM-uri românești și-au dezvoltat afacerile cu ajutorul proiectelor de consultanţă susținute de BERD.