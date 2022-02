Articol susținut de Hosterion Luni, 14 Februarie 2022, 11:35

Smile Media

​WordPress este principalul motor din spatele site-urilor din întreaga lume. Din primele 10 milioane de site-uri ca nivel de trafic din internet, 43% sunt instalate pe platforma WordPress. Fiind atât de larg răspândit, de la site-uri de știri, la blog, site-uri de prezentare sau magazine online, toate rulează pe o platformă WordPress. Nu doar micile companii folosesc platforma WordPress, ci și site-uri mari cum ar fi The New York Times, The Sun, Vogue, BBC, Microsoft News, TechCrunch și chiar site-ul Casei Albe.

Cum trebuie configurat un site WordPress pentru performanță Foto: Hosterion

Pentru ca un site să fie bine văzut de public și pentru a avea vânzări bune, este important ca site-ul să se încarce foarte rapid. Utilizatorii de internet aleg să considere că sunt mai bune site-urile care se încarcă repede și care nu au probleme de încărcare din cauza traficului sau a conexiunii. Pentru a atinge o viteză de încărcare mai bună, proprietarii site-urilor trebuie să optimizeze constant paginile web, dar trebuie să aleagă și cele mai noi servere și cele mai bune servicii de găzduire web.

Cum trebuie configurat un site WordPress pentru performanță

Serviciul de hosting WordPress Pro de la Hosterion oferă proprietarilor de site-uri, servere noi, optimizate pentru cerințele din 2022, cu procesoare AMD, EPYC Gen3, dar și unități de stocare ultra- rapide de tip NVMe. Serverele sunt astfel dimensionate pentru a se putea aloca procesare CPU dar și memorie suplimentară pentru paginile web de pe acest serviciu de hosting, astfel încât să poată beneficia de performanță și stabilitate sporite.

Performanța site-ului este dată de viteza cu care se încarcă paginile, dar vizitatorul nu știe ce se află în spatele unui site și cât de multe fișiere trebuie să acceseze pentru a se încărca paginile rapid. Pentru aceasta serviciul de hosting WordPress Pro oferă soluții de cache performante, incluse în serverul web LiteSpeed. Suplimentar, programatorii Hosterion au dezvoltat o soluție unică de integrare a nivelului suplimentar de cache Redis, astfel încât aici pot fi stocate obiectele specifice WordPress, pentru a fi evitate interogările în baza de date MySQL pentru a avea o performanță și mai bună pentru încărcarea paginilor WordPress.

Soluții pentru siguranța unui site WordPress, în 2022

Platforma WordPress este folosită de marile magazine online din întreaga lume, fiind ușor integrată cu pluginul WooCommerce. Astfel utilizatorii pot cumpăra în siguranță ce își doresc, iar site-ul trebuie să le asigure gradul de încredere în vânzarea online.

La Hosterion, serviciul de hosting WordPress Pro oferă utilizatorilor WordPress Toolkit, prin care utilizatorii pot să actualizeze automat site-urile lor. Pot să instaleze și să importe site-urile instalate și configurate în altă parte și pot efectua copii ale site-urilor pentru a le testa înainte de a le prezenta public.

Serverele din serviciul de hosting WordPress Pro sunt protejate și împotriva atacurilor de tip DDOS, printr-un parteneriat dintre Hosterion și Voxility. Acesta asigură disponibilitatea paginilor web în cazul atacurilor de tip DDOS de peste 2Tbps.

Hackerii sunt cei care în permanență scanează internetul și site-urile pentru a descoperi vulnerabilități de acces. Vizate sunt nu doar magazinele online, dar orice site care oferă o interfață de administrare cu nume de utilizator și parolă. Serviciul de hosting WordPress Pro include CloudLinux și BitNinja. Astfel încercările hackerilor de a sparge un site sunt oprite înainte de a ajunge pe server. În eventualitatea în care în codul site-ului există o vulnerabilitate pentru că nu s-au efectuat actualizările de securitate, BitNinja detectează încercările de compromitere ale site-ului și le blochează, astfel ca hackerii să nu poată ajunge în posesia site-ului.

Poate cel mai important element din securitatea unui site este backup-ul. Iar acesta este efectuat zilnic, pentru toate site-urile din serviciul de hosting WordPress Pro și este stocat în alt oraș pentru a fi complet în siguranță. De asemenea suportul tehnic de la Hosterion este disponibil non-stop atât prin telefon cât și prin email.

Articol susținut de Hosterion