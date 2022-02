IT Miercuri, 16 Februarie 2022, 13:04

Vlad Barza • HotNews.ro

Mark Zuckerberg a anunțat în octombrie că Facebook devine Meta, iar rebranding-ul a continuat pe toate planurile, inclusiv la o mulțime de idei călăuzitoare motivaționale din interiorul grupului care a ajuns să aibă 71.000 de angajați. Cei care lucrează la Meta nu se mai numesc în engleză ”Facebookers”, ci ”Metamates”, iar două dintre motto-uri sună foarte corporatist: ”Trăiește în viitor” și ”Construiește lucruri grozave”.

Facebook - Meta Foto: Rokas Tenys, Dreamstime.com

Publicațiile New York Times și Washington Post au scris despre acest rebrand-ing interior și despre faptul că o parte dintre angajați au ironizat schimbările, în timp ce alții nu înțeleg rostul acestor modificări care au ”Meta” în centru.

Vechile devize erau “Be bold” și “Focus on impact”. Cele noi sunt “Live in the future,” “Build awesome things,” “Focus on long-term impact” și, mai ales, “Meta, Metamates, me”, anunțată de Mark Zuckerberg într-o comunicare către angajați.

Metamates vine de la numele companiei, Meta și de la ”mates” (colegi, în engleză).

“Meta, Metamates, me” se inspiră dintr-un motto naval de pe Instagram: ”Ship, Shipmates, Self”. Termenul “metamates” a fost născocit de un cercetător în științe sociale pe nume Douglas Hofstadter.

Pe forumurile interne de comunicare unii angajați au salutat schimbările, iar alții s-au arătat sceptici, întrebându-se în ce mod se va schimba în bine compania, dacă se schimbă niște simple motto-uri. Alții s-au întrebat ce rost are să fie atât de multe schimbări în așa puțin timp, iar cineva a scris, glumind, că dacă tot este o deviză de inspirație navală, probabil că ”nava” se scufundă.

Zuckerberg, în mesajul către angajați, i-a sfătuit pe aceștia să aibă răbdare cu toate schimbările plănuite de companie. Una dintre noile ”valori” îi instruiește pe angajați să se concentreze „pe impactul pe termen lung”, pe măsură ce Facebook face tranziția către metavers.

„Ar trebui să ne asumăm provocările care vor avea cel mai mare impact, chiar dacă rezultatele complete nu vor fi văzute decât în câțiva ani de zile”, a scris el.

Pentru Zuckerberg, aceste schimbări vor să marcheze un început de la zero, pentru ca Facebook să fie percepută nu ca rețea socială, ci drept companie de metavers, deși metaversul este la destui ani distanță de a deveni realitate.

Sunt celebre diverse mott-uri ale unor companii din Silicon Valley, cum ar fi “Don’t be evil,” “Innovation leads to innovation” sau “Move fast and break things”.