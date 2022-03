IT Miercuri, 02 Martie 2022, 09:27

Vlad Barza • HotNews.ro

​Un mic grup de cetățeni ucraineni au protestat în cursul zilei de marți la intrarea în târgul de tehnologie Mobile World Congress care se ține în aceste zile la Barcelona. Ei îndemnau vizitatorii târgului să nu folosească niciun fel de produse ale unor companii tech din Rusia. Cele mai cunoscute companii rusești de tehnologie sunt Kaspersky Lab, Yandex și VKontakte.

Protestul unui grup de ucraineni la MWC Barcelona Foto: Hotnews

La târgul MWC, cel mai mare al începutului de an în Europa, ar fi trebuit să aibă pavilion de țară și Rusia, dar organizatorii au exclus-o, ca urmare a războiului din Ucraina. Peste 30 de țări, inclusiv România, au avut pavilion național la MWC.

La târg a avut însă stand una dintre cele mai cunoscute companii tech din Rusia: Kaspersky Lab, furnizor de soluții de securitate informatică. Aceasta este, alături de Yandex, printre companiile rusești devenite cunoscute în ultimul deceniu la nivel global. O a treia, rețeaua socială VKontakte, este foarte populară în țările din fosta URSS.

Duminică, în centrul Barcelonei s-a organizat un marș de susținere a Ucrainei, marș la care au participat câteva sute de oameni.

Ucrainenii care au protestat la intrarea în complexul expozițional Fira Grand Via spuneau că Rusia se folosește de tehnologie pentru a monitoriza fiecare mișcare a cetățenilor săi și pentru a aplica cenzura online. Ei spuneau că singura soluție este să fie ruptă orice relație cu companiile IT rusești care fac business cu Occidentul.

Acesta era și mesajul de pe pancarta principală ”Cut Russia off. No tech for agressor” (Izolați Rusia. Fără tehnologie pentru agresor!”

Cu o zi înainte de începerea târgului, organizatorul GSMA a condamnat în termeni fermi invazia rusească în Ucraina și a interzis pavilionul Federației Ruse. Războiul a fost adus în discuție și în câteva conferințe la MWC, mai ales că afectează și industria tech în multe moduri.