Articol susținut de Link Academy Joi, 10 Martie 2022, 09:06

Smile Media

​​Conform analizelor, programatorii din România câștigă și până la 2.600 de euro pe lună, iar un salariu mediu al angajaților în sectorul IT este mai mult decât dublul unui salariu mediu din alte sectoare! La asta contribuie și faptul că sectorul IT înregistrează peste 200.000 de angajați!

Programatorii câștigă și până la 2.600 euro pe lună Foto: LINK Academy

Simultan, dezvoltarea accelerată a tehnologiilor Web 3.0 aduce joburi noi celor care decid să se specializeze pentru blockchain, artificial intelligence și machine learning, care sunt și cu până la 30% mai bine plătite față de joburile existente în IT.

Cu alte cuvinte, sectorul IT în România este, foarte sigur, unul dintre cele mai importante: valoarea serviciilor IT este în creștere permanentă, precum și numărul de angajați, ceea ce duce la salarii tot mai mari pentru experții în IT, iar cei care decid să dobândească o expertiză corespunzătoare nu așteaptă nicio zi pentru un job în domeniu.

Pe lângă asta, sursa serviciilor IT în România este tot mai dinamică, ceea ce duce către un potențial sigur pentru viitoarea creștere. Deși salariile foarte bune și un job garantat sunt deja de o perioadă mai lungă de timp caracteristicile domeniului menționat, aceste cifre au descoperit și ceva nou – acum este momentul potrivit pentru a intra în lumea IT.

Cel mai bun domeniu ascendent în căutare de experți noi

Ultimele cercetări au arătat că industria IT din România se extinde cu o viteză incredibilă. Acest trend a contribuit la faptul că pe piață nu există suficienți experți școlarizați în toate sectoarele tehnologiei informației, indiferent că este vorba de cei mai experimentați sau de cei care sunt la început de carieră.

Programatorii, dezvoltatorii de aplicații mobile, administratorii de rețea, managerii și designerii IT care dețin cele mai moderne abilități nu doar că nu trebuie să aștepte după un job, ci pot alege unde și ce să lucreze. Dacă se ia în considerare și faptul că pe lista de joburi deficitare din România se află și programatorii Web 3.0, nu este de mirare faptul că tot mai multe persoane se decid tocmai pentru asimilarea acestor tehnologii revoluționare.

Spre deosebire de alte ocupații, „problema” programatorilor este alegerea unui job, cel mai bun, din multe oferte. Având în vedere importanța tot mai mare pe care o au în viețile noastre programele, aplicațiile mobile, site-urile și alte produse din sectorul IT, acest domeniu va fi un loc ideal pentru construirea unei cariere profesionale și în următorii ani.

Ce se caută la concursurile pentru joburi în IT?

Pentru a face parte din lumea IT, trebuie să dobândiți o educație de calitate și să vă pregătiți temeinic pentru viitorul job.

Pe lângă cunoștințe profesionale, pentru a începe o carieră de succes în IT, trebuie să dobândiți și abilități practice valoroase, care vor fi foarte apreciate de angajatori. Aceste abilități le puteți asimila cel mai bine participând la proiecte reale și cu o pregătire care presupune un șir de exerciții practice, care vă vor oferi posibilitatea de a vă îmbogăți experiența și de a răzbi pe piața muncii. Mai mult, trebuie să aveți și suport din partea programatorilor cu experiență, printre care sunt și coordonatori la LINK Academy.

O dovadă foarte bună că aveți tocmai aceste abilități este și deținerea certificatelor internaționale ale marilor companii internaționale de IT și organizații precum Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk, CompTIA, ISTQB, Unity etc. Combinând aceste cunoștințe și certificate, vă veți deosebi de concurență și veți fi cu un pas mai aproape de noul job față de aceasta.

Mai puțin de un an pentru cunoștințele necesare

Vestea bună este că se ajunge cu ușurință la cele mai căutate abilități din prezent. Mai mult decât atât, cunoștințele necesare pentru găsirea primului job în domeniul IT se pot obține în mai puțin de un an de zile de școlarizare de calitate.

LINK Academy este considerată lider în educația viitorilor experți IT din regiune. Programul structurat, care nu durează mai mult de un an, coordonatorii dedicați care vă vor fi suport în timpul studiului, și participarea la proiecte reale sunt garanția că veți obține un job încă din timpul școlarizării sau foarte repede după finalizarea acesteia. Mai mult, șansele pentru succes sunt mai mari dacă le căutați în aceste domenii: programare, administrare, design și multimedia, design 3D și CAD, IT business sau dezvoltarea aplicațiilor mobile.

Dacă alegeți o școală de calitate, puteți obține și numeroase beneficii care ușurează semnificativ procesul de găsire mai rapidă a unui job. De exemplu, cursanții LINK Academy, cu o școlarizare completă de un an de zile, pe care o pot urma în clasă sau online, obțin și perfecționare gratuită pentru limba engleză și germană pentru a lucra în străinătate, posibilitatea de a efectua practică de specialitate cu suport din partea mentorilor în timpul școlarizării, precum și legătura cu peste 300 de companii regionale, care sunt în căutare de noi experți IT, prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei.

Înscrierea viitorilor experți IT din generația 2022 a început!

Dacă sunteți pregătiți să investiți doar un an în propriile cunoștințe, aveți ușa larg deschisă către un job foarte bine plătit în IT. Acum este momentul potrivit!

La LINK Academy este deschisă înscrierea noii generații de cursanți la prețuri foarte convenabile, așadar pe viitorii experți IT care decid să înceapă școlarizarea în această perioadă îi așteaptă și o economisire semnificativă de peste 30%.

Pentru a afla cum vă puteți începe cel mai ușor propria carieră în IT, accesați acest link.

Grăbiți-vă, deoarece această ofertă specială este valabilă doar pentru un număr limitat de cursanți.

Articol susținut de Link Academy