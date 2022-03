IT Luni, 28 Martie 2022, 11:08

Smile Media

​Echipamentele IT refurbished au devenit tot mai populare în ultima perioadă, motiv pentru care oferta s-a extins și acum pot fi achiziționate mai multe produse, cum ar fi servere, imprimante și stații de lucru. Dotarea unui spațiu cu echipamente IT presupune o investiție mare, care poate fi optimizată prin alegerea unor produse refurbished sau second hand.

Calculatoare refurbished Foto: it-sh.ro

Ce înseamnă produse “refurbished”?

În magazinul online IT-SH.ro există o gamă variată de echipamente refurbished. Acest termen, folosit cu precădere în industria IT, face referire la acele produse care au fost folosite dar testate înainte de a fi puse la vânzare, adică produse care au mai avut un proprietar înainte, dar care sunt recondiționate de specialiști pentru a funcționa fără probleme.

Cu alte cuvinte, echipamentele refurbished funcționează în mod similar cu echipamentele noi, oferind performanță la prețuri accesibile. De exemplu, un calculator refurbished înseamnă un produs care a fost curățat și supus unor teste riguroase înainte de a fi pus la vânzare. Testarea riguroasă se aplică în cazul tuturor produselor, iar prin intermediul evaluării se stabilește dacă echipamentul respectiv este perfect funcțional și dacă este nevoie de înlocuirea unor componente.

De ce sunt echipamentele refurbished o alegere avantajoasă?

Nu e o noutate faptul că dotarea unui spațiu cu echipamente IT implică adesea costuri mari, fie că e vorba de spațiul personal sau de o firmă. Printre cele mai căutate produse refurbished se numără calculatoarele, care pot fi achiziționate la un preț redus și care sunt la mare căutare atât în rândul utilizatorilor casnici, cât și de către companii. Lenovo, Dell și HP sunt câteva dintre brandurile de renume identificate în oferta de calculatoare si laptopuri second hand de la IT SH.

Vorbind despre avantaje, prețul este primul aspect care trebuie notat în cazul dispozitivelor refurbished. Acestea oferă performanțe înalte la prețuri accesibile, iar calculatoarelor si laptopurile au instalat deja sistemul de operare prin programul Windows Refurbished, fiind gata de utilizare.

Firmele care aleg să își doteze birourile cu workstation-uri, monitoare, calculatoare și laptopuri second hand își optimizează astfel bugetul, făcând economii pe care le pot investi în alte nevoi ale afacerii.

Pe lângă costurile reduse de achiziție și starea tehnică verificată în prealabil, trebuie menționat faptul că produsele refurbished de la IT SH vin însoțite de garanție de 24 de luni. În acest fel, persoanele fizice sau persoanele juridice care aleg varianta de a achiziționa în regim refurbished echipamentele de care au nevoie obțin garanția că investesc în produse de calitate.

Ce alte echipamente refurbished mai poate achiziționa o firmă?

Pentru desfășurarea activității in majoritatea firmelor, sunt necesare calculatoare și laptopuri. În unele cazuri, pot fi necesare servere si de cele mai multe ori este nevoie si de imprimante si copiatoare. Și în această situație, companiile pot să aleagă multifuncționale refurbished, indiferent că vor fi utilizate periodic sau regulat, fiind o variantă mai avantajoasă din perspectiva bugetului care trebuie alocat pentru achiziția lor.

Așadar, motivele pentru care popularitatea echipamentelor IT din categoria refurbished se află într-un trend ascendent sunt numeroase, pornind de la costurile reduse și până la performanța sporită, dar și pentru că unele magazine de profil, cum ar fi IT-SH.ro, oferă garanție comercială de 24 de luni pentru multe produsele aflate in ofertă.