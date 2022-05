Articol susținut de CONNECT.IT Marți, 03 Mai 2022, 10:35

​12 evenimente, 12 orașe, 4 țări, 2 luni în care Endava își propune să aducă împreună și să faciliteze schimbul de experiență pentru profesioniștii IT din comunitățile tech din patru țări din Europa Centrală, una dintre cele mai importante zone în care compania operează.

Primul eveniment va avea loc pe 10 mai, în București, în format hibrid Foto: CONNECT IT

Prin seria de evenimente Connect.IT, Endava aduce în fața comunităților de profil speakeri cu o vastă experiență pe scena tech, precum dezvoltare software, testare sau managementul aplicațiilor.

Prima întâlnire, A disruptive journey: Decrypting NFT & Conquering AWS, va avea loc pe data de 10 mai, în București și se va desfășura în format hibrid, oferindu-le pasionaților de tehnologie șansa de a participa fie fizic, fie online la prezentările și dialogurile din cadrul evenimentului.

Alexandru Gâtu, Senior Test Consultant și Bogdan Duță, Software Architect, vor explora teme actuale precum NFTs și modul în care se raportează la proprietatea intelectuală sau cum pot fi utilizate instrumentele AWS (Amazon Web Services). După discuții și prezentări participanții vor fi invitați la o sesiune de networking în care vor avea ocazia să se cunoască mai bine, să adreseze întrebări, dar și să exploreze mediul de lucru Endava.

Participarea la eveniment este gratuită, dar necesită înregistrare pe platforma dedicată. Data limită pentru înscrieri este 9 mai.

„Pentru noi investițiile în angajații noștri, dar și în comunitățile locale au fost mereu o prioritate și ceea ce ne definește în industrie. Astfel, continuăm să susținem pasionații de inovație și tehnologie din regiunea noastră prin evenimente dedicate, unde specialiști cu o vastă experiență din zona de tech vor împărtăși din cunoștințele lor. După o perioadă de întâlniri online, readucem aceste inițiative în comunitățile locale, cu seria de evenimente Connect.IT, unde pasionații de IT vor avea ocazia să interacționeze și să învețe de la experții în domeniu. Accesul la evenimente este gratuit pentru că ne dorim să fim aproape de comunitățile noastre din întreaga regiune și să le oferim informații și experiențe valoroase”, a declarat Monica Daliu, Regional Head of People Development and Recruitment.

Întâlnirile Connect.IT vor continua în mai multe orașe din România (Craiova, Brașov, Sibiu și Târgu Mureș), Moldova (Bălți), Bulgaria (Ruse, Plovdiv și Varna) și Polonia (Lodz și Gdansk), în format fizic, în fiecare zi de joi, începând cu data de 12 mai. Agenda Connect.IT împreună cu datele și locațiile întâlnirilor poate fi consultată mai jos:

10 mai - București

12 mai - Craiova

19 mai - Ruse

26 mai - Brașov & Lodz

2 iunie - Bălți

9 iunie - Sibiu

14 iunie - Gdansk

16 iunie - Târgu Mureș

23 iunie - Suceava & Plovdiv

7 iulie – Varna

Mai multe detalii despre temele abordate în fiecare oraș și modalitățile de înscriere, vor fi publicate în curând pe paginile de social media ale Endava.

„Susținerea abilităților tehnice ale oamenilor noștri și dezvoltarea comunităților locale reprezintă două componente importante în care investim constant. Iar despre asta este și seria de evenimente Connect.IT - despre conectarea pasionaților de tehnologie, împărtășirea de informații și experiențe, dar și discuții deschise pe subiecte din zona tech și alte discipline complementare. Este ocazia perfectă pentru a fi mai aproape de comunitățile locale și în același timp de a prezenta proiecte speciale Endava din care am învățat lucruri noi”, a menționat Roxana Cîrcu, Delivery Unit Manager București.

Despre Connect IT

Concept powered by Endava, Connect.IT este o serie de evenimente dedicate comunității tech cu scopul de a crea o rețea puternică de profesioniști IT din diverse domenii. Mai mult, prin intermediul Connect.IT, Endava își propune să ofere și o platformă care să faciliteze schimbul de experiențe și bune practici. Seria de evenimente va ajunge inclusiv în locațiile noi ale Endava din România, Moldova, Bulgaria și Polonia.

Despre Endava

Endava este lider în furnizarea de servicii tehnologice de ultimă generație și își sprijină clienții în dezvoltarea propriilor organizații, prin utilizarea soluțiilor scalabile de Distributed Enterprise Agile. Compania ajută clienții să devină companii digitale bazate pe experiență, sprijinindu-i în călătoria lor de la generarea de idei la dezvoltarea și implementarea de produse, platforme și soluții. Endava avea 10.391 de angajați la data de 31 decembrie 2021, în birourile sale din Australia, Austria, Danemarca, Germania, Irlanda, Olanda, Singapore, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și centrele de livrare din Uniunea Europeană: România, Bulgaria, Croația și Slovenia; Țările din Europa Centrală: Moldova, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina; America Latină: Argentina, Columbia, Uruguay și Venezuela.