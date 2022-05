IT Joi, 05 Mai 2022, 14:08

Vlad Barza • HotNews.ro

​Facebook are aproximativ 78.000 de angajați, dublu față de 2018, și mereu și-a mărit efectivele într-un ritm de câteva mii de oameni pe an. Ei bine, grupul Meta Platforms Inc a anunțat că ritmul angajărilor va scădea pronunțat și în unele poziții va îngheța total angajările.

Facebook - Meta Foto: Scaliger, Dreamstime.com

Meta are o capitalizare de 575 miliarde dolari, în timp ce la început de an avea peste 900 miliarde dolari. Problemele au început la final de 2021 când și userii activi din aplicația Facebook au scăzut în premieră, iar Meta a văzut că publicul tânăr, pe care și-l dorește mult, migrează către TikTok.

Numărul de utilizatori Facebook a crescut, dar compania a înregistrat cel mai mic avans al veniturilor din ultimul deceniu, au arătat rezultatele financiare prezentate recent de companie.

Veniturile au crescut cu doar 7%, spre 27,9 miliarde dolari, iar profitul net a scăzut cu 21%, până la 7,5 miliarde dolari.

După ce în raportul din februarie, Facebook anunța o scădere a numărului de useri care intră măcar o dată pe zi, o premieră negativă. Acum, compania a anunțat o creștere, de la 1,93 miliarde, la 1,96 miliarde.

Acum, Meta spune că ritmul angajărilor va încetini, de vină fiind și inflația record. Meta avea 77.800 de angajați la final de martie, cu 28% mai mulți decât în martie 2021. Peste un an creșterea raportată va fi clar mai mică, probabil de sub 10%.

Meta a anunțat că vor fi afectate mai ales pozițiile de tip mid - level și senior-level.

Meta estima că în trimestrul al doilea ar putea urma o scădere a veniturilor în comparație cu trimestrul al doilea din 2021.

Surse: Business Insider, Wall Street Journal