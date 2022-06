IT Joi, 30 Iunie 2022, 14:57

Vlad Barza • HotNews.ro

Niantic, compania care a avut mare succes cu jocul Pokemon Go, renunță la patru proiecte și va concedia 8% dintre angajați, a scris Bloomberg. Compania își motivează decizia prin faptul că vremurile sunt foarte tulburi din punct de vedere economic. Niantic mergea foarte bine, dar situația s-a deteriorat în mai puțin de un an.

Pokemoni Foto: Hotnews

Jocul Pokemon Go încă are succes și aduce bani buni, cam un miliard de dolari pe an, însă alte titluri nu au fost deloc o reușită comercială. Spre exemplu, jocul Harry Potter: Wizard Unite, lansat în 2019, a fost închis în acest an.

Niantic va anula patru proiecte, inclusiv jocul Transformers: Heavy Metal. Compania va renunța la 85-90 de angajați.

Situația s-a deteriorat rapid: acum nouă luni compania obținea 300 milioane dolari finanțare și era evaluată la 9 miliarde dolari.

Compania se va concentra pe Pokemon Go și pe platforma de realitate augmentată Lightship.