Articol susținut de Huawei Consumer BG Luni, 04 Iulie 2022, 10:45

Narcis Anton • Smile Media

Care sunt planurile de viitor ale unuia dintre cei mai importanți jucători din piața de IT&C din România, cum se simte în veniturile companiei tot contextul global și ce lansări de produse urmează în viitorul apropiat. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele discutate într-un interviu cu Andy Fang, Country Manager Huawei Consumer BG.

Andy Fang, Country Manager Huawei Consumer BG Foto: Huawei Consumer BG

Am observat că de la începutul acestui an a existat o mai multă comunicare în segmentele audio și wearables. Care va fi strategia Huawei în 2022? Există o consolidare a acestor două segmente?

Strategia Huawei este una bine definită, bazată pe Seamless AI Life cu un plan "1 + 8 + N", unde "1" reprezintă smartphone-ul poziționat în centrul întregii activități, "8" determină restul de categorii principale de produse pe care ne axăm, cum ar fi tabletele, PC-urile, dispozitivele VR, dispozitivele Wearables, ecranele smart, sistemele audio smart, difuzoarele și unitățile centrale smart, iar "N" reprezintă dispozitivele IoT omniprezente. Această strategie, care este susținută de ecosistemele HarmonyOS și HMS, ne permite să le oferim utilizatorilor noștri o experiență Seamless AI Life prin intermediul a cinci scenarii cheie de utilizare: smart office, fitness și sănătate, smart home, călătorie și divertisment.

Ecosistemul nostru este în continuă creștere în România și suntem foarte bucuroși că în 2022 vânzările în categoria Audio TWS (True Wireless Stereo) au crescut cu 30% față de anul precedent. În același timp, categoria PC a înregistrat o creștere și mai spectaculoasă, de 70%. În plus, cele mai noi dintre dispozitivele noastre PC și monitoare de gaming au fost foarte bine primite de către pasionații de jocuri din România. Astfel, suntem încântați să menționăm faptul că tocmai am lansat un nou laptop care este disponibil și în România. Acesta consolidează categoria MateBook D Series, fiind un mix perfect între performanță ridicată, funcționalitate bună și portabilitate.

Am asistat deja de la începutul anului și până acum la câteva lansări de produse foarte interesante în segmentul wearables (îmi amintesc, rapid, doar de HUAWEI WATCH GT Runner). Ce lansări vor urma în viitorul apropiat?

Într-adevăr, cele mai populare produse Huawei au fost dispozitivele din categoria Wearables, atât în 2021 când acest segment a reprezentat 26% din totalul vânzărilor din România în T4 2021, cât și în 2022 când aceste dispozitive au ajuns la 30% din totalul vânzărilor din România în T1 2022.

De asemenea, Huawei va continua să se concentreze pe segmentul smartphone-urilor, unde plănuim să introducem mai multe inovații. Utilizatorii se așteaptă la produse de calitate premium, iar noi suntem mai mult decât pregătiți să răspundem acestor nevoi pe piața din România. Bineînțeles, trebuie să menționez din nou recenta lansare pe care am avut-o la Istanbul - HUAWEI MateBook D 16, care încorporează un ecran FullView de 16 inchi, dedicat tuturor clienților noștri care iubesc un ecran mare și un laptop puternic, ce poate fi transportat ușor oriunde, pentru muncă sau divertisment.

Ce produse noi va lansa Huawei? Vom asista la lansarea unei game de produse destinate zonei de smart house, smart office, etc.?

Chiar dacă, așa cum am menționat deja, în 2021, produsele din categoriile Wearable și Audio au fost cele mai apreciate de utilizatorii noștri - fiind numărul 1 în segmentul dispozitivelor Wearable în T4 2021 (cu peste 25% Market Share) și T1 2022 (30% Market Share) - anul acesta plănuim o serie de surprize. Vom investi în produse care răspund nevoilor utilizatorilor noștri.

Când vine vorba de categoria smart office, noul HUAWEI MateBook D 16 este perfect, deoarece este un laptop cu o performanță înaltă, alimentat de un procesor Intel® Core™ de generația a 12-a, înglobând în același timp elementele emblematice ale seriei MateBook care combină în mod ideal estetica, inovația și experiențele premium.

Totodată, trebuie să menționez prima noastră tabletă E Ink, HUAWEI MatePad Paper, dedicată cititului și scrisului imersiv, care reprezintă instrumentul ideal pentru cei care iubesc gadgeturile pentru birourile lor. HUAWEI MatePad Paper a adus o inovație în loc să urmeze trendul pieței. Aceasta reprezintă dorința Huawei pentru un nou mod de viață, explorând arii precum design-ul futurist și experiența senzorială pentru a aduce o experiență complet nouă a produselor cu afișaj E Ink. De asemenea, tableta are un raport ecran/corp de 10,3 inch, fiind foarte subțire și portabilă.

În plus, extinderea portofoliului de produse Huawei va continua pe baza celor cinci scenarii importante din viața utilizatorilor pasionați de tehnologie, și anume Smart office, Sport și sănătate, Călătorie, Smart home și Divertisment, fiecare produs oferind o experiență premium.

Trăim într-o perioadă agitată, marcată de pandemie, conflicte și presiunea recesiunii economice. Care au fost rezultatele financiare în primul trimestru al anului 2022 față de ultimul al anului 2021? Există un sentiment de prudență din partea utilizatorilor și o scădere a vânzărilor? Care sunt proiecțiile financiare pentru trimestrul al doilea?

Scenariul din acest an este chiar mai bun decât în cel precedent, oferta de chipseturi îmbunătățindu-se. În 2021, vânzările din România au ajuns la 1,5 miliarde de lei. În prima jumătate a anului 2022, am introdus mai multe produse noi, printre care seria HUAWEI P50, noua serie HUAWEI WATCH GT 3 Pro, HUAWEI WATCH GT Runner, precum și noi membri ai familiei ecosistemului, tableta HUAWEI MatePad Paper și laptop-ul HUAWEI MateBook D 16. Cei care doresc să ia notițe, să schițeze sau să citească se vor bucura de un aspect nou, deoarece tableta simulează scrierea pe hârtie. Vom continua să introducem noi PC-uri, ceasuri, smartphone-uri și dispozitive audio în a doua jumătate a anului și suntem optimiști în ceea ce privește rezultatele comerciale.

În 2022, am înregistrat în primele două luni ale anului creșteri în toate segmentele, comparativ cu anul precedent, inclusiv o creștere de 20% în cazul dispozitivelor wearables, o creștere de 30% în categoria TWS, o creștere de 70% în cazul notebook-urilor și o creștere de 460% în cazul seriei de monitoare Huawei.

Ce este nou în AppGallery și câte aplicații pot fi găsite?

AppGallery a înregistrat peste 187.000 de aplicații până în mai 2022 și mă bucur să vă anunț că peste 3.000 dintre acestea sunt aplicații locale, realizate pentru utilizatorii români. Acest lucru demonstrează angajamentul nostru ferm de a integra cele mai populare și îndrăgite aplicații folosite zilnic de români. Astfel, mediul pe care îl oferim utilizatorilor HMS este mai fluid ca niciodată, indiferent dacă aceștia caută aplicații de navigație și transport, știri, social media, business, călătorii, cumpărături sau pur și simplu divertisment.

Am observat cum portofoliul dumneavoastră a continuat să crească din ce în ce mai mult. Care sunt rezultatele de până acum în ceea ce privește categoria PC și ce planuri de viitor aveți în ceea ce privește acest segment?

În comparație cu rezultatele de anul trecut, categoria PC a înregistrat rezultate și mai îmbucurătoare, înregistrând o creștere echilibrată pe o piață extrem de competitivă. În 2022, categoria PC a înregistrat o creștere spectaculoasă de 70%. În plus, cele mai noi dintre dispozitivele noastre PC, monitoarele de gaming, au fost, de asemenea, foarte bine primite de către pasionații de jocuri din România. Vom continua să lansăm noi PC-uri, ceasuri, smartphone-uri și dispozitive audio în a doua jumătate a acestui an și suntem foarte încrezători în realizările noastre comerciale din acest an.

Vedem o oportunitate foarte mare în categoria PC-urilor, chiar dacă este un sector foarte competitiv, și avem așteptări optimiste în ceea ce privește cel mai recent laptop lansat de noi, MateBook D 16, deoarece este conceput pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor și pentru a le îmbunătăți experiența de utilizare a unui notebook.

Articol susținut de Huawei Consumer BG