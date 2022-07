IT Joi, 21 Iulie 2022, 12:29

Vlad Barza • HotNews.ro

Autoritățile chineze, care au fost extrem de dure cu companiile din sectorul tech în ultimii doi ani, au amendat cu 1,12 miliarde dolari compania de ride-hailing Didi. Acuzațiile țin de încălcarea legislației datelor personale și a securității pe platformă.

Logo-ul Didi Chuxing Foto: Michael Vi, Dreamstime.com

Arbitrul „cyber” din China a ajuns la concluzia că Didi a colectat 85 de miliarde de unități de date de la șoferi și pasageri, inclusiv date despre recunoașterea facială, numere personale de identificare sau adrese de acasă și de la serviciu.

Autoritățile au acuzat Didi că a colectat cu rea intenție datele, punând în pericol securitatea națională.

Ancheta a început acum mai bine de un an, iar autoritățile chineze au forțat Didi să se retragă de pe bursa de la New York. China i-a avertizat de multe ori pe șefii Didi că listarea la New York ar da autorităților SUA acces la date sensibile.

Didi avea 90% din piața de ride-hailing din China, însă ancheta a dus la scăderi.

Surse: Bloomberg, Nikkei Asia