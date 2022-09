webPR Miercuri, 07 Septembrie 2022, 12:42

James Mayes, Evangelist Pendo.io și Co-Fondatorul Mind the Product - cea mai mare comunitate a managerilor de produs din întreaga lume, se va alătura ediției de anul acesta a conferinței How to Web.

James Mayes pe scena How to Web 2022 Foto: How To Web

Mai sunt doar două săptămâni până când pasionații de inovare se vor întâlni la cea de 11a ediție How to Web, cea mai importantă conferință de profil din Europa de Est. James Mayes, alături de alți peste 60 de experți internaționali vor păși pe scena evenimentului cu cele mai bune practici pentru startup-uri, metode de lucru cu impact maxim pentru echipe și produse sau abordările lor unice în marketing și growth.

Pentru profesioniștii care lucrează în industria produselor tech și digitale, James Mayes este unul dintre numele de referință, fiind co-fondatorul Mind the Product, comunitate cu peste 300,000 de membri activi la nivel mondial și promovând de decenii dezvoltarea de produse sau formarea echipelor inovative. În prezent, pe lângă rolul dus de mai bine de un deceniu la Mind the Product, James este și Evangelist Pendo.io, unul dintre liderii globali ai pieței de analiză de produs.

Pe lângă James Mayes, How to Web va aduce împreună reprezentanți de seamă ai unor companii precum UiPath, Bitdefender, Payhawk, Infobip, Google, Omniconvert, Kazoo, Mondly și multe altele. Antreprenori, investitori, freelanceri și orice profesionist pasionat de industria digitală, de growth sau inovare vor putea descoperi mecanisme dovedite de accelerare a business-ului.

8 septembrie este ultima zi în care participanții își pot achiziționa biletele la prețul Early Bird de pe pagina dedicată: https://www.howtoweb.co/tickets/. Echipele mai mari pot contacta direct organizatorii pentru oferte personalizate.

Cititorii HotNews pot beneficia de 20% discount cu ajutorul codului HOTNEWS20HTW, aplicabil pentru biletele de tip Attendee Pass.

Ediția How to Web 2022 va avea loc pe 21 și 22 septembrie la Face Convention Center Bucharest. Pe lângă cele 4 scene care vor prezenta perspective exclusive din industrie, organizatorii pregătesc o experiență cuprinzătoare cu zone de networking, expoziție de startup-uri, activări din partea partenerilor, o petrecere de neratat, marca YouTube Music, și o competiție pentru startup-uri cu cel mai mare premiu din regiune: aproape jumătate de milion de euro.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Google for Startups, Mastercard România, BRD - Groupe Société Générale, Underline Ventures și Orange România, cu suportul UiPath, Bitdefender, eMag Ventures, KPMG România, European Innovation Council, Tazz, Mobiversal, Fortech Investments, LAUNCHub Ventures, Endeavor, SeedBlink, Startup Wise Guys, Make IT in Oradea, Rubik Hub și Vienna Business Agency.