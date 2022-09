Articol susținut de Gi Group Marți, 27 Septembrie 2022, 09:23

Smile Media

​Evoluția industriei IT este, în prezent, urmărită cu ochi pragmatici și speculativi, fiind un pilon important al dezvoltării economice a României. Pandemia a accelerat trendurile care, acum, se îndreaptă cu precădere spre era digitală. În ultimii ani, companiile au făcut tranziția de la comerțul online, la streaming, iar concepte precum work from home și nomazii digitali sunt printre principalele manifestări ale acestei evoluții.

Cornelia Drăgan Foto: Gi Group

Cât de importantă a devenit digitalizarea în 2022? Care este noutatea pe care o aduce domeniul Data pentru comunitatea IT? Sau cum se poziționează companiile în fața unei ere a datelor? Toate aceste informații sunt oferite de Cornelia Drăgan, IT& Executive Search Consultant, Wyser România în interviul următor.

1) Care sunt resursele informatice spre care se îndreaptă industria IT în România?

Cornelia Drăgan, IT& Executive Search Consultant, Wyser România: Pornind de la întrebările de mai sus și având în minte același mecanism de analiză, încerc la rândul meu să intuiesc piața de IT și pare că viitorul se îndreaptă spre un nou tip de resurse: datele. Cred că industria IT din România se află în curs de a-și însuși un nou concept: data driven culture. Premisele acestui efect se regăsesc în faptul că majoritatea acțiunilor noastre generează date. Fie că vorbim de acțiuni de business sau preferințe de social media, acestea creează “depozite” de date brute, care rafinate, sădesc tendințe de business.

2) Cât de importantă a devenit digitalizarea și integrarea unor experiențe calitative de software în 2022?

Cornelia Drăgan, IT& Executive Search Consultant, Wyser România: Necesitatea unei strategii bazată pe date își găsește temeiul în promisiunea transformării digitale. Într-o cultură bazată pe date, deciziile sunt derivate din contextul cantitativ și din procesul de descoperire și interpretare a unor patternuri. Astfel, scopul principal al companiilor este să ofere o experiență digitală consolidată pe identificarea nevoilor clienților prin analiza călătoriei de cumpărare a unui produs și dezvoltarea unor bune practici care să permită ca datele să aibă un caracter acționabil. Mențiunile anterioare fac referire la transformarea digitală care are drept rezultat: digitalizarea unor procese. Cea mai nouă strategie ce a fost împinsă în prima linie de către pandemie este digitalizarea accelerată, care implică adoptarea celor mai noi tehnologii, automatizarea proceselor de business și a vizualizării datelor.

3) Cum se poziționează companiile în fața unei ere a datelor?

Cornelia Drăgan, IT& Executive Search Consultant, Wyser România: Cererea din partea companiilor pentru expansiunea echipelor de Data se dovedește a fi o prioritate, întrucât data is the new gold. Pe baza acestei rațiuni, asistăm la o nevoie abundentă de inovație în sectorul datelor și în consecință de experți care să opereze sub semnul acestei noutăți. Inițierea într-o astfel de carieră, pornește de pe roluri de procesare și analiză de date, cu ramificare înspre Data Engineering, Business Intelligence sau Data Science. Ce este interesant de observat, față de alte roluri, este parcursul accelerat dinspre o poziție spre alta, fapt care nu face decât să explice contextul și rapiditatea cu care se investește în această arie de dezvoltare.

4) Care este noutatea pe care o aduce domeniul Data pentru comunitatea IT?

Cornelia Drăgan, IT& Executive Search Consultant, Wyser România: Din tabăra specialiștilor de IT, acest domeniu propune un alt fel de impact al tehnologiei. Contextul datelor nu este doar despre cifre, ci implică creativitate. Cea din urmă poate defini un nou tip de obiectiv care dirijează comunitatea IT spre cercetare. De exemplu, rolul Data Scientist combină capabilității tehnice multiple: matematică, statistică, gândire logică, programare, machine learning și cel mai important creativitate, previziune/anticipare. Ce vreau să transmit cu acest exemplu este că ne aflăm într-un plin proces de tranziție dinspre: sunt aici să- mi fac treaba indiferent de rezultat, înspre: sunt aici să fac parte din rezultat. Mai cu seamă acest lucru se aplică atunci când datele schițează idei de dezvoltare software, optimizare a proceselor, digitalizare, în consecință impact în lume.

Despre Wyser

Wyser este divizia specializată pentru recrutarea de specialiști din cadrul Gi Group Holding, una dintre cele mai mari companii de resurse umane la nivel mondial care pune la dispoziție servicii pentru dezvoltarea pieței forței de muncă. Cu o echipă specializată pe domenii precum Vânzări și Marketing, Finanțe și Contabilitate, Bănci și Asigurări, Inginerie Tehnică, Farma, Retail cât și divizii locale specializate pe industrii, Wyser interconectează talentele profesionale pentru posturi de middle și top management cu companiile de scucces, oferind suport candidaților pe parcursul carierei și fiind alături de clienți în funcție de nevoile pe care business-ul le impune. Wyser își desfășoară activitatea în Brazilia, Bulgaria, China, Franța, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania și Turcia, oferind soluții personalizate clienților, pornind de la o înțelegere profundă a nevoilor fiecărei companii. În cadrul procesului de căutare și selecție, Wyser oferă servicii cu valoare adăugată, cum ar fi headhunting, centru de evaluare și cartografiere a pieței de candidați.https://ro.wyser-search.com/

Articol susținut de Gi Group