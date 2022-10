IT Luni, 10 Octombrie 2022, 10:28

Vlad Barza • HotNews.ro

Vânzările de PC-uri pe plan mondial au scăzut cu 15% trimestrul trecut, la unele mărci de top declinul fiind de 28%, arată datele IDC. Cererea a scăzut în piață și prețurile au tot crescut în ultimul an. Doar Apple a avut cifre în creștere în ultimele trei luni.

Laptop-uri Foto: Taras Bodnar, Dreamstime.com

Livrările de PC-uri au scăzut cu 15% în trimestrul al doilea, de la 87 de milioane de unități, la 74 de milioane. Lenovo are 23% din piață, HP are 21% și Dell are 17%. Apple are 8,2% cotă de piață, iar Asus, 6,9%.

Livrările au scăzut cu 16% la liderul pieței, Lenovo.

Față de perioada similară din 2021, între iulie și septembrie 2022 livrările HP au scăzut cu 27,8%, iar cele ale Dell, cu 21%. La Apple a fost o creștere de 40%, fiindcă au fost disponibile produsele și nu s-a mai simțit efectul lockdown-urilor din China. Practic Apple a avut un trimestru excelent în comparație cu cele trecute, neobișnuit de slabe.

Datele IDC arată că prețul mediu de vânzare a unui PC a tot crescut timp de cinci trimestre consecutive, între primul din 2021 și primul din 2022, până la 910 dolari.

Multe produse nu au fost disponibile, componentele s-au scumpit, la fel și transportul. A contat și creșterea inflației.

