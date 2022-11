IT Joi, 24 Noiembrie 2022, 14:26

Vlad Barza • HotNews.ro

​Twitter nu mai are birou la Bruxelles, ca efect al disponibilizărilor care au dus numărul total al angajaților companiei de la 7.500, la sub 3.500 în lume, după deciziile lui Elon Musk. Financial Times, care relatează informația privind biroul belgian, scrie că va fi o problemă pentru companie să se conformeze cu politicile UE privind moderarea conținutului.

Twitter Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Publicația scrie că oamenii care se ocupau de politicile digitale ale Twitter în Europa au plecat în aceste zile, iar cei doi oameni se asigurau de faptul că Twiter respectă legislația europeană legată de dezinformare. În plus, recent a intrat în vigoare Digital Services Act și deci un nou set de reguli trebuie respectat, pentru ca userii să fie cât mai în siguranță online.

Birourile Twitter din multe părți ale lumii, Franța, India, Africa, au fost grav descompletate sau au rămas fără oameni, după rundele de concedieri ce au urmat venirii lui Elon Musk la conducerea companiei.

Încă din primele zile de noiembrie au plecat oameni de la biroul din Bruxelles, dar cei doi directori pentru politici digitale au „supraviețuit” acelui prim val.

Având așa de puțini oameni în Europa se pune întrebarea cum va reuși Twitter să lupte cu dezinformarea, să elimine postări periculoase și să „omoare” din fașă campaniile propagandistice dinaintea diverselor alegeri.

Dacă nu va avea efectivele să facă față problemelor, Twitter riscă să fie dată în judecată și să aibă de plătit daune serioase.