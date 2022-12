IT Marți, 06 Decembrie 2022, 17:35

Vlad Barza • HotNews.ro

Microsoft a analizat de curând ideea de a construi o așa-numită „super app", o aplicație bună la toate în care userii să poată face multe lucruri, fără a părăsi aplicația, a scris publicația The Information, citată de Reuters. Cea mai recentă discuție despre o „super-aplicație” a fost când Elon Musk a scris că Twitter poate servi ca „accelerator!” pentru crearea „X, the everything app”,

The Information scrie că Microsoft a luat în considerare construirea unei aplicații ce ar include servicii de shopping, mesagerie, știri și căutare web. Microsoft, spre deosebire de Google și Apple, nu are un magazin de aplicații pentru smartphone-uri, iar ideea era că o super-aplicație ar putea ajuta Microsoft să recupereze la capitolul prezenței pe mobile.

Sursele mai spun că nu este clar dacă Microsoft va încerca să lanseze o astfel de aplicație, dar CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, a cerut oamenilor săi să fie dezvoltată o mult mai bună integrare între motorul de căutare Bing și aplicațiile Teams și Outlook.

De aici ar fi însă un drum tare lung până la o „super-app”.

Aceste super-apps sunt rare și un singur exemplu se detașează prin importanță: WeChat.

WeChat a fost creată de grupul tech Tencent din China, are peste un miliard de useri și permite nu doar să faci chat, ci și să faci plăți, să comenzi mâncare, să chemi un taxi sau să joci jocuri. WeChat este ca un fel de Facebook, PayPal Instagram, Uber, WhatsApp, Snapchat și Glovo, combinate într-o singură aplicație.

WeChat s-a dezvoltat în China, o piață foarte specială, cu reguli diferite față de SUA și Europa. Este și enorm de multă cenzură pe WeChat, mult mai mult decât în orice aplicație mare occidentală. În plus, guvernul chinez are, prin WeChat, acces facil la orice vede, plătește sau face un cetățean considerat dubios de către autorități.

Clar că aplicația la care se gândea Microsoft nu avea cum să fie la fel de mare și de complexă precum WeChat.

Cu siguranță ar fi multă opoziție dacă s-ar încerca în SUA sau Europa crearea unei aplicații care să controleze atât de multe aspecte ale vieții oamenilor și mulți s-ar opune ca date esențiale să fie pe mâna unei singure companii, mai ales ținând seama de scandalurile în care au fost implicate marile companii tech americane.

