Vlad Barza • HotNews.ro

​Vânzările de PC-uri pe plan mondial au scăzut cu un sever 28% în ultimele trei luni din 2022, spre 67 de milioane de unități, arată datele IDC. Lenovo, HP și Dell au împreună aproximativ 40% din piață.

În ultimele trei luni din 2022 piața a scăzut spre 67 de milioane de PC-uri, de la peste 92 milioane în Q4 2021. Piața a scăzut spre nivelul la care era în ultimul sfert din 2018.

2022 a fost un an slab și fiindcă îl comparăm cu un 2021 care a fost foarte bun pentru piața PC-urilor și este foarte clar că s-a terminat boom-ul din pandemie în piața desktop-urilor și laptop-urilor.

Prețurile medii de vânzare au scăzut și ele în ultimele luni, după mai bine de doi ani de creștere. Foarte mulți oameni au PC-uri destul de noi, nu vor să-și ia altele curând și cântărește mult și faptul că puterea de cumpărare a scăzut.

Cifrele pentru 2022 indică un total de 292 milioane unități.

Lenovo are 23%, HP are aproape 20%, iar Dell, 10,8%. Apple are 7,5% din piață și Asus, 4,8%.

Estimarea este că unele segmente ale pieței vor începe să crească spre final de 2023, iar întreaga piață și-ar putea reveni spre 2024.

