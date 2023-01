Articol susținut de SoftServe Luni, 16 Ianuarie 2023, 08:40

Smile Media

0

Descoperă lumea IT sub îndrumarea mentorilor companiei SoftServe, unul dintre cei mai mari furnizori de software din Europa, prin intermediul cursului practic .NET. Programul funcționează ca un laborator online și este un curs internațional, gratuit, dedicat studenților din România și Polonia.

SoftServe este cea mai mare multinațională de IT fondată în Ucraina Foto: SoftServe

Timp de trei luni, poți dobândi experiență în timp ce lucrezi la un proiect real și poți învăța direct de la profesioniștii din domeniu informații practice despre dezvoltarea de aplicații web, folosind tehnologii precum C#, .NET Framework sau Java Script.

Cursul se desfășoară în perioada 1 februarie și 28 aprilie 2023, iar data limită până la care te poți înregistra pentru unul dintre cele 5 locuri disponibile este 27 ianuarie 2023.

De ce să aplici acum la laboratorul virtual .NET?

La finalul cursului, cei mai buni absolvenți pot obține un stagiu de practică plătit în cadrul SoftServe. De asemenea, pe durata cursului ai oportunitatea să lucrezi pentru un proiect cu provocări reale și să folosești tehnologii și instrumente de ultimă generație.

Vei avea parte pe tot parcursul programului de sfaturile mentorilor și îndrumarea celor mai buni lideri IT. Mai mult decât atât, ai acces gratuit la cursuri online suplimentare în Udemy pentru a studia în ritmul tău. Fiind un curs remote, îl poți integra cu ușurință cu programul de studii universitare.

Programul laborator .NET este perfect pentru tine dacă ai o bună cunoaștere teoretică a C# și o înțelegere clară a principiilor OOP (Object-oriented programming). Este un plus dacă ești deja familiarizat la nivel teoretic cu metodologia Scrum, cu platforma Git și cu tehnologia DB stack (MS SQL Server) și dacă ai cunoștințe teoretice de JavaScript (TypeScript), HTML, CSS sau .NET stack (EF Core, MVC, ASP.NET Core).

Cu laboratorul .NET vei avea ocazia să experimentezi aceste tehnologii și în practică, lucrând la proiecte și studii de caz reale.

Ce vei învăța în cadrul cursului?

Printre tehnologiile pe care le vei folosi și pe care le vei aprofunda în timpul cursului se numără: .NET Core Framework – ASP.net Core API, JWT Authorization; Front-end – Angular 8 / React; Database - MS SQL Server, Mongo DB; Code Quality - jest, linter, StyleCop, NUunit, Moq, SonarCloud; Source Control System – GitHub și multe altele.

Laboratorul .NET este structurat în așa fel încât la finalizarea acestuia vei dobândi cunoștințe teoretice și abilități practice și vei învăța să lucrezi utilizând metodologia Scrum. Totodată, îți vei îmbunătăți abilitățile de lucru în echipă, lucrând îndeaproape cu dezvoltatorii front-end și inginerii Quality Control (QC).

Cum te poți înregistra?

Tot ce trebuie să faci este să te înscrii aici până pe 27 ianuarie 2023 și să parcurgi trei etape: un test online de cunoștințe tehnice, o verificare a cunoștințelor de limbă engleză (conversație prin zoom cu profesorul nostru de limbi străine) și un interviu online cu un expert și un recrutor.

Aplică acum și dezvoltă-ți abilitățile. În plus, dacă vei fi printre cei mai buni studenți poți primi unul dintre stagiile de practică platită oferite de companie.

Ce trebuie să știi despre SoftServe?

SoftServe este cea mai mare multinațională de IT fondată în Ucraina și unul dintre cei mai apreciați furnizori de soluții IT europeni, un gigant cu peste 13.000 de angajați în 12 țări, la nivel global, care a intrat pe piața din România în mai 2022. Compania livrează soluții IT la nivel global, pentru clienți din America de Nord, Europa și Asia, și deservește industrii variate, de la energie și petrol la industria medicală, finanțe, retail, auto sau producție. Specialiștii săi au o expertiză extinsă, de la inginerie software, Cloud și DevOps la Big Data, AI, IoT, securitate cibernetică, realitate extinsă (XR) sau robotică.

SoftServe are inclusiv propriul ecosistem educațional, SoftServe University, cu peste 1.100 de soluții de învățare și certificări, care oferă competențe manageriale și de leadership, precum și abilități IT. În 2021, SoftServe University a implementat peste 5.000 de soluții educaționale pentru mai mult de 16.600 participanți unici. Din 2020, numărul experților care contribuie la programele de învățare a crescut cu 106% și se ridică la peste 1.900 de persoane.

Articol susținut de SoftServe