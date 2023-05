IT Joi, 25 Mai 2023, 16:12

Vlad Barza • HotNews.ro

0

Lenovo, companie care în România are 300 de angajați și deține și un centru de cercetare, are 23% din piața locală a PC-urilor. Patru companii au trei sferturi dintr-o piață care a atins maximul istoric în 2021, când pandemia a ajutat mult vânzărilor.

Smartphone-uri Foto: Shutterstock

Oficialii Lenovo au prezentat date IDC despre piața românească a PC-urilor. Lenovo a avut 23,3% în anul fiscal încheiat în martie 2023, Asus a avut 21,4%, HP 20,2% și Dell, 10,5%.

Oficialii Lenovo spun că piața totală a PC-urilor a trecut de un milion de unități în 2021, un an extrem de bun, în timp ce anul trecut a fost o ușoară scădere. Laptop-urile au o pondere de trei sferturi din totalul pieței, iar dektop-urile, aproximativ 25%.

Față de acum trei ani, piața s-a schimbat: astfel, în anul fiscal 2019-2020, Lenovo avea 27,3%, Asus avea 18,8%, HP avea 21,9%, iar Dell, 14,2%.

Pe piața tabletelor, datele IDC indică faptul că pentru perioada aprilie 2022-martie 2023, Samsung are 23,3%, Lenovo are 21,5%, iar Apple are 21,4%. Top cinci este completat de Allview și Xiaomi, fiecare cu aproape 8% din piață.

Lenovo are aproximativ 300 de angajați în România, efectivele crescând cu 100 de oameni anul trecut. Jumătate dintre angajați sunt la centrul de cercetare-dezvoltare din București, unde se găsește și un centru de date.