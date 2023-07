Articol susținut de LINK Academy Miercuri, 12 Iulie 2023, 08:56

În 2023, un job în industria IT este foarte căutat, fiind și o carieră foarte bine plătită. Vorbim despre unul dintre sectoarele rare care nu sunt afectate de incertitudinea globală generală, unde accesul la o carieră este încă relativ ușor și câștigurile obținute sunt semnificativ mai mari decât media pieței.

Carieră în IT Foto: LINK Academy

De aceea nu este de mirare că multe persoane vor să-și construiască o carieră în industria IT. Însă, ceea ce îi oprește să-și transforme dorințele în realitate este o întrebare simplă: Am talentul și dorința pentru o carieră în IT?

Este momentul să vă răspundeți la întrebare: rezolvați testul de 7 minute și aflați definitiv dacă aveți o șansă în acest domeniu atractiv.

Experții în IT vă ajută să aflați ce șanse aveți pentru o cariera de succes în IT

Experții de la LINK Academy au creat un test care vă va ajuta să eliminați toate întrebările și, în doar 7 minute, să verificați dacă o carieră în IT este o alegere bună pentru voi. Tot ce trebuie să faceți este să rezolvați acest test gratuit și, după o analiză atentă, după cel mult 24 de ore, veți primi la adresa de e-mail o evaluare de expertiză detaliată care vă va ajuta să faceți pasul corect pentru dezvoltarea voastră personală.

Dacă se dovedește că aveți perspectivă în domeniul tehnologiei informației, acest test de orientare profesională vă va orienta către un anumit sector IT care corespunde cel mai mult așteptărilor și nevoilor voastre. Testele similare de orientare în carieră sunt foarte populare în întreaga lume, în primul rând pentru că aduc rezultate excelente tuturor celor care s-au hotărât să ia o decizie cu privire la jobul lor în acest fel.

Sectorul IT aduce o stabilitate financiară și numeroase șanse pentru dezvoltare

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care tot mai multe persoane se orientează astăzi către IT este faptul că acesta este un sector care s-a arătat a fi imun la numeroasele provocări globale și care a dat dovadă de cea mai mare stabilitate în privința câștigurilor. Datorită dezvoltării sale și accelerării digitalizării, precum și a trecerii multor sectoare în domeniul online, numărul de proiecte noi și joburi disponibile va continua să crească în sectorul IT.

Deși acest domeniu oferă și numeroase beneficii, printre care sunt lucrul de acasă, șansa de a vă schimba jobul oricând doriți sau un program de muncă flexibil, salariul este totuși ceea ce face IT-ul un sector atât de popular. Această informație nu este surprinzătoare dacă se ia în considerare faptul că un angajat în industria IT în România are un salariu mediu lunar de 2000 EUR. Se așteaptă ca salariile să continue să crească în acest domeniu, dar în special vor profita experții care lucrează ca freelanceri pentru clienți străini.

Domeniu atractiv, unde este ușor de făcut primul pas

Cercetările arată că mulți angajatori din țara noastră și din întreaga lume, în loc de diplome de facultate, cer de la experții IT, în primul rând, o abilitate dezvoltată de rezolvare a problemelor și gândire logică.

Angajatorii apreciază, de asemenea, școlile IT în care abilitățile de muncă sunt dobândite rapid și eficient. Mulți experți IT din lume au absolvit școli similare care garantează rezultate foarte bune.

Sunt apreciate și școlile unde puteți obține certificate internaționale emise de către firme mari precum Microsoft, Oracle, Autodesk, CompTiA și Adobe și care prezintă la nivel global o garanție a expertizei voastre și a cunoștințelor voastre.

O veste bună pentru toți cei care aleg o carieră în sectorul IT: cunoștințele și abilitățile sunt disponibile rapid, iar cu profesori de calitate și muncă practică, în doar 12 luni puteți fi pregătiți pentru lucru în această industrie profitabilă.

Doar 7 minute vă despart de a afla dacă IT-ul este drumul potrivit pentru voi. Rezolvați testul gratuit și aflați imediat.

