​Meta (Facebook) lucrează la diverși chatboți care să aibă variate personalități și care să poată răspunde în stilul unor personaje celebre, scrie publicația Financial Times. Meta are o capitalizare de 800 miliarde dolari și noii chatboți ar putea s-o ajute să colecteze și mai multe date care să fie utilizate apoi în reclamele afișate.

Aplicatiile din grupul Meta Foto: Shutterstock

Compania condusă de Mark Zuckerberg testează prototipuri de chatboți care să poarte discuții convingătoare cu userii, dar în stilul unor personalități.

De exemplu, ar putea fi lansat un chatbot care răspunde în stilul fostului președinte SUA Abraham Lincoln, dar și unul care răspunde în stilul unui surfer la întrebări despre programarea unor vacanțe.

Acești chatboți ar putea fi lansați în septembrie și vor fi pentru useri o nouă opțiune de căutare pe Facebook, dar și un mod amuzant prin care șefii Meta speră că-i vor face pe utilizatori să stea mai mult timp în rețea.

Cu cât numărul de interacțiuni va fi mai mare, cu atât compania va afla mai multe despre preferințele fiecărui user, iar datele vor fi foarte utile în publicitatea țintită.

Evident că acești chatboți vor aduce în prim plan noi discuții despre gestionarea datelor personale ale utilizatorilor.