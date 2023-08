IT Miercuri, 16 August 2023, 11:26

2

Presa americană a scris că, pentru câteva ore, accesul către diverse site-uri media cunoscute, a fost încetinit pentru cei care voiau să intre din link-uri de pe rețeaua X (Twitter). Cine făcea click pe un link din X către publicații precum Reuters sau New York Times trebuiau să aștepte 4,5 - 5 secunde. Problema s-a rezolvat între timp.

Twitter - reteaua X Foto: Hotnews

Incidentul a fost relatat marți de Washington Post, într-un articol cu titlul „Elon Musk’s X is throttling traffic to websites he dislikes”, iar New York Times a venit cu o analiză: „X Slows Down Access to Some Rival Sites”.

Această încetinire, „throttling”, în termeni de specialitate, a însemnat că userii care făceau click din rețeaua X pe link-uri către diverse site-uri, trebuiau să aștepte câteva secunde. Întârzierea se simțea dacă link-urile erau către Facebook, Bluesky, Instagram, Substack, Reuters și The New York Times.

Nu au fost afectate link-urile către Fox News, YouTube și Mastodon.

Această întârziere artificială în încărcarea site-urilor sau aplicațiilor a fost dezactivată după ce a fost publicată ancheta Washington Post despre tacticile aplicate de Elon Musk.

Nu este prima oară când miliardarul se folosește de capacitățile tehnice ale Twitter pentru a face mai greu accesul la rețele rivale. Anul trecut, pentru scurt timp, a fost blocat accesul la rețeaua Mastodon, care este rival pentru Twitter, dar are de câteva zeci de ori mai puțini useri.

Companiile cele mai mari din online cheltuie milioane de dolari pentru a se asigura că site-urile se încarcă foarte repede, știind că și câteva secunde contează, iar unii useri vor renunța la a mai intra, iar traficul scade mult dacă întârzierea durează.

Cazul X, de acum, este unul grav, dar din fericire nu a durat mult, iar incidentul a fost semnalat rapid.

Elon Musk a criticat de multe ori publicațiile mari, când nu i-a convenit ce au scris despre el. Uneori le-a numit ca fiind de propagandă, alteori a fost mult mai dur în exprimare.